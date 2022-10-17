Минобороны впервые показало боевую работу «дронобойного ружья»

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17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 06:57  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде XinHua/Global Look Press
Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий пятилетний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Теряя близких, мы обретаем – родных

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. Русские ненавидят и предают русских? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
    ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ Мурашко назвал число ежегодно умирающих от остановки сердца россиян
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    60 долларов за баррель


    Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

    пять причин


    Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

    затяжной конфликт


    НАТО начинает на Украине войну на истощение

    «имперские амбиции»


    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?

    Минобороны впервые показало боевую работу «дронобойного ружья»

    17 октября 2022, 06:57

    Текст: Антон Антонов

    Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.

    Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.

    На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».

    В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.

    В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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    Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
    Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
    		    16 октября 2022, 12:31
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.

    Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.  

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    Коментарии (47)
    ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
    		    16 октября 2022, 14:51
    Фото: Eduard Korniyenko/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

    Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

    На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

    На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

    Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.

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    Коментарии (16)
    В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
    		   16 октября 2022, 17:40
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

    Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».

    В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.

    Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.

    Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».

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    Коментарии (84)
    Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области

    16 октября 2022, 07:22

    Текст: Антон Антонов

    Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим. 

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.

    Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.

    Коментарии (43)
    В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
    Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей

    16 октября 2022, 11:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».

    По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.

    Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.

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    Коментарии (11)
    Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
    		    16 октября 2022, 22:59
    Фото: Минобороны России

    В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

    Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.

    При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.

    Напомним, накануне ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная. Кроме того, российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на купянском направлении и в Херсонской области.

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    Коментарии (25)
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
    Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины

    16 октября 2022, 14:28

    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.

    Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.

    Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.

    В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.

    Коментарии (10)
    Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
    Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ

    16 октября 2022, 09:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка. 

    Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.

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    Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ
    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в результате обстрела Белгорода

    16 октября 2022, 11:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.

    По сообщению Гладкова в Telegram-канале, город подвергся обстрелу, сейчас губернатор объезжает территорию района и самого Белгорода. По информации Гладкова, ранены два человека.

    Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны. На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины.

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    Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
    Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела в Белгороде в одной семье пострадали три человека

    16 октября 2022, 13:01

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех, все они из одной семьи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ Белгорода в одной семье двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, а женщине оказали помощь на месте, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими войсками.

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    В Киеве слышны взрывы
    Агентство ТСН: В столице Украины слышны взрывы

    16 октября 2022, 13:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, сообщило украинское агентство ТСН.

    Как передает ТАСС, других подробностей TCH не приводит, в Telegram-канале телеканала сообщается также о подлете боевых дронов к Винницкой области.

    Ранее в воскресенье в Киеве объявили воздушную тревогу.

    Коментарии (11)
    В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о проведении ВСУ учений по форсированию Днепра
    		    17 октября 2022, 03:58
    Фото: Видео Новости Одессы
    Текст: Антон Антонов

    В сентябре и октябре вооруженные силы Украины несколько раз провели учения по форсированию Днепра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) Владимир Рогов.

    По словам Рогова, такие учения ВСУ проводили в сентябре как минимум три раза, в октябре – минимум дважды. Он указал, что боевое слаживание украинских силовиков началось во второй половине сентября у Вольноандреевки – на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. Военные базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», передает ТАСС.

    Напомним, группа военнослужащих Украины пыталась провести разведку на берегу Днепра. Когда группу раскрыли, украинские военные начали стрельбу. Ответным огнем было ликвидировано несколько членов украинской разведгруппы, остальные уплыли.

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    Коментарии (5)
    Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине
    «Страна.ua»: В Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу

    16 октября 2022, 08:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная тревога объявлена в столице Украины, городе Киеве, Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Как сообщила «Страна.ua», сигналы воздушной тревоги звучат в Полтавской, Черкасской и Киевской областях, а также в Киеве, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Китая призвал своих граждан покинуть территорию Украины.

    Коментарии (2)
    Представители Китая и НАТО поспорили об Украине в Исландии

    16 октября 2022, 07:43

    Текст: Антон Антонов

    Посол Китая в Исландии Хэ Жулун и председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр вступили в полемику на ассамблее «Полярный круг» в Рейкьявике из-за ситуации на Украине, сообщают информационные агентства.

    В ходе ассамблеи между представителями Китая и НАТО произошел «необычайно открытый обмен мнениями», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Бауэр обвинил Китай в том, что китайская сторона не разделяет ценности НАТО. Кроме того, по его мнению, Пекин подрывает так называемый порядок, основанный на правилах. Хэ Жулун в ответ заявил, что слова Бауэра переполнены высокомерием.

    Адмирал спросил, почему Китай, для которого так важен принцип суверенитета, все еще не осудил Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Хэ Жулун сказал, что его страна, рассматривая «украинский кризис», принимает во внимание историческую перспективу. Он заявил, что мир должен осознать первопричину сложившейся на Украине ситуации, передает ТАСС.

    Напомним, Китая призвал своих граждан покинуть Украину в связи с тем, что на Украине сложилась напряженная ситуацией в сфере безопасности.

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    Коментарии (6)
    Взрывы прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины

    16 октября 2022, 22:14

    Текст: Антон Антонов

    Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, сообщается о взрывах в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

    Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. В сообщениях СМИ говорится, что взрывы произошли в Одесской области, а также в Николаеве, передает ТАСС.

    По данным украинских СМИ, в Николаеве начался пожар. Также сообщается о взрывах в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В начале недели энергетические инфраструктурные объекты в нескольких регионах Украины были поражены ракетными ударами. Удары продолжились и в последующие дни. Так, в воскресенье Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы страны нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты. В Киеве были слышны взрывы.

    Коментарии (6)
     
     
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