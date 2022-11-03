В ЛНР назвали число находящихся в плену в республике украинских военных Названы 100 лучших проектов конкурса Фонда президентских грантов, которые завершились в 2021 году 3 ноября 2022, 22:05

Фото: президентскиегранты.рф

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Фонд президентских грантов отобрал «сотню лучших» проектов из числа завершивших свою реализацию в 2021 году. О критериях отбора в «топ-100» рассказал председатель Координационного комитета Фонда, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. В четверг в Москве прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества. Эксперты Фонда президентских грантов (ФПГ) из 6 тыс. 318 инициатив, реализация которых завершилась в 2021 году, отобрали 100 лучших. Итоги заседания подвел председатель комитета, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он рассказал, что завершившиеся в прошлом году проекты получили более 32 тысяч оценок, было учтено мнение независимых экспертов, представителей федеральной и региональных общественных палат, органов исполнительной власти и некоммерческих организаций. «В реализации проектов были задействованы 615 тысяч добровольцев, а их добрые дела охватили 10,5 млн благополучателей. Всего же так или иначе соприкоснулись с проектами почти 50 млн человек», – отметил он. Двумя главными критериями отбора успешных проектов, по его словам, стали полное достижение заявленных целей, а также качество реализации, причем оценку качеству давали, в том числе, и сами благополучатели, то есть те, на кого проект и был нацелен. Как пояснил Кириенко, если проект направлен на помощь детям с ограниченными возможностями, то после его реализации свою оценку дают родители этих детей. Третьим критерием стала «тиражируемость» проекта – чтобы на примере самых успешных инициатив учить организаторов аналогичных благотворительных проектов. Важно, чтобы проект был не уникальным, чтобы он «мог быть перенят другими регионами», пояснил Кириенко. Участники 100 лучших проектов смогут теперь бесплатно учиться в университете «Сколково», в приоритетном порядке они получат приглашение на крупнейшие экономические форумы России – Петербургский международный и Восточный экономический, а также на встречи президента с представителями социально ориентированных НКО. Кириенко перечислил несколько наиболее интересных инициатив, среди которых – проект «Вместе мы можем помочь» петербургского отделения «Российского Красного креста» (грант на 7,7 млн рублей). Благодаря ему, в восьми регионах Северо-Запада созданы команды добровольцев, владеющие навыками оказания первой помощи. Теперь эти волонтеры помогают профессиональным спасателям, в частности – дежурят на массовых мероприятиях. С марта организация стала основным центром в Петербурге по выдаче гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Отметил Кириенко и Центр социальной адаптации зависимых женщин «Умиление PRO» воронежского благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого, который был поддержан в спецконкурсе 2020 года (грант 2,8 млн рублей). «Сотрудники фонда создали первый в России центр социальной адаптации с углубленной профессиональной подготовкой зависимых женщин, в том числе матерей с детьми. В рамках проекта женщины учились швейному делу и мастерству текстильной печати, посещали тренинги и лекции, обучались финансовой грамотности. Параллельно с другими проектами фонд в 2019 году начал оказывать гуманитарную помощь семьям с детьми из Горловки», – указал первый замглавы администрации президента России. Вошли в список 100 лучших и «Российские студенческие отряды» – с проектом, посвященным совершенствованию организации студенческих отрядов (грант 9,9 млн рублей). В рамках проекта 2300 студентов прошли обучение и летом начали работать в Донбассе – причем, на новых территориях действуют не только стройотряды, но также педагогические и медицинские отряды. Организация «Я смогу» из Татарстана тоже вошла в число лучших с проектом «Встал на ноги – помоги другому», (грант 2,9 млн рублей). «Основатель проекта Марат Ильясов смог восстановиться после страшного ДТП и разработал авторскую программу реабилитации для пациентов с таким же диагнозом. На средства гранта они отремонтировали помещение, разместили 26 тренажеров. За время реализации проект охватил более 3 тысяч человек», – сказал Кириенко. В спецконкурсе 2020 года, направленном на преодоление последствий пандемии, был поддержан проект ярославского «Дома милосердия кузнеца Лобова». Его организаторы помогают нуждающимся в паллиативной помощи (грант 9,9 млн рублей). Сотрудники дома милосердия оказывают медицинскую и психологическую помощь неизлечимо больным сельским жителям области. Также грант получил «Военно-исторический музей «Наследие» из Волгограда с проектом «Бронекатер БК31. Поиск» (грант 4,5 млн рублей). Организаторы создали выставку, посвященную истории бронекатера БК31, потопленного в Сталинграде в 1942 году немецкой артиллерией, а через 75 лет обнаруженного поисковиками «Наследия». Катер был поднят со дна Волги и установлен в выставочном павильоне на новой набережной недалеко от музея-панорамы «Сталинградская битва». «Выставка стала символическим местом встречи трех поколений людей: участников войны, их прямых потомков и тех, кто связал их через десятилетия – российских поисковиков», – заметил Кириенко. Первый замруководителя администрации президента отметил, что для НКО большое значение имеет, что их поддерживает не только Фонд президентских грантов, но и региональные и муниципальные власти, а также благотворители. «А для нас, если честно, важно было, чтобы пример, который показывал президент России, поддерживая из бюджета проекты социально-ориентированных НКО, чтобы этот пример был использован и взят на вооружение региональными органами власти», - отметил Кириенко по итогам заседания координационного комитета. По его данным, в 2022 году более 4 тыс. проектов были поддержаны на уровне регионов. При этом 2 млрд рублей выделил Фонд президентских грантов, 2,4 млрд рублей – органы региональной власти, еще 1,8 млрд рублей – софинансирование со стороны благотворителей и самих НКО. При этом на 2023 год фонд предусмотрел 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов. Рассказ обо всех отобранных проектах опубликован на сайте ФПГ. Стоит отметить, что 31 октября завершился прием заявок на первый конкурс на предоставление грантов уже в следующем, 2023 году. На него было подано 10 615 проектов из 87 регионов страны (кроме Запорожской и Херсонской областей, НКО из которых участвуют в партнерских проектах с другими регионами, но сами заявок не подавали). Ранее ФПГ подвел итоги специального конкурса проектов, связанных с оказанием помощи жителям освобожденных территорий, беженцам и раненым. Этот внеплановый конкурс стал уже третьим в текущем году. Президент Владимир Путин специально выделил Фонду на эти цели дополнительно 2 млрд рублей. Новости СМИ2

Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР 2 ноября 2022, 01:29

Фото: denis-pushilin.ru

Текст: Антон Антонов

Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС. Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости». Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника 2 ноября 2022, 13:04

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная

Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике. «Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать». Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех». По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он. Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он. Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении 1 ноября 2022, 09:05

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении. Продвигаемся, сказал он ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР. Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар. Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека. Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин. В Донецке зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в детский сад Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ детского сада 1 ноября 2022, 21:52

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Детский сад пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, зафиксировано прямое падание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, масштаб разрушений выясняется. «Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. В Совместном центре по контролю и координации вопросов ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка в 20.00, в ходе которого выпустили четыре снаряда калибром 152 мм. Напомним, Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра. Новости СМИ2 ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России Источник: Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России в убийстве мирных жителей 3 ноября 2022, 03:31 Текст: Антон Никитин

Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой народной республике с целью последующего обвинения России в агрессии против мирных жителей, рассказал источник в силовых структурах. В силовых структурах сообщили, что в Артемовске военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений российских войск. Источник выразил уверенность, что основная цель киевских властей – представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России, передает РИА «Новости». Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления ВС России. В конце октября один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсантов. Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка Басурин: Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка 1 ноября 2022, 13:14 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин. В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков, приводятся слова Басурина в сообщении НМ ДНР в Telegram. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, добавил Басурин. Ранее во вторник временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении. Новости СМИ2 В ЛНР назвали число находящихся в плену в республике украинских военных 3 ноября 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Более 1 тыс. украинских военнослужащих сейчас находятся в статусе военнопленных в Луганской народной республике, заявила уполномоченный по правам в ЛНР Виктория Сердюкова. Сейчас в республике находится более 1 тыс. украинских военных – 1 тыс. 180 человек, это без учета тех, кто был освобожден в ходе обменного процесса, сообщила Сердюкова ТАСС. Ранее в четверг Минобороны сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных. Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107 Врио главы ДНР Пушилин заявил о проведении обмена пленными с Украиной по формуле 107 на 107 3 ноября 2022, 14:19

Фото: EPA/ALESSANDRO GUERRA/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

В четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, 65 из освобождаемых – из ДНР и ЛНР, сообщил он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Новости СМИ2 При ударе ВСУ по Волновахе погибли люди В результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Волновахе есть погибшие 1 ноября 2022, 11:04

Фото: Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Из-за обстрела трассы в районе Волновахи со стороны украинских военнослужащих из РСЗО HIMARS есть погибшие, сообщил представитель комендантского полка Донецкой народной республики. По его словам, украинскими военными был нанесен удар по гражданской трассе. Уточняется, что обстрел был произведен с позиций в Красноармейске, было выпущено три снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Тем временем российские войска устроили ВСУ «Херсонский гамбит» под Угледаром. Таким условным названием военные аналитики обозначают то, что происходит прямо сейчас на полях сражений на Украине. Российские войска начали сразу два новых наступления в Донбассе. ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 1 ноября 2022, 15:43 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные провели обстрел Киевского района Донецка, по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 мм стандарта НАТО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел произошел в 14.32 по направлению населенного пункта Орловка в Киевском районе Донецка, сообщили в представительстве, передает РИА «Новости». Всего было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Также были обстреляны Зайцево и Ясиноватая, по ним выпущено девять снарядов калибром 152 мм. Ранее в ДНР сообщали, что ВСУ обстреляли трассу в районе Волновахи, погибло несколько человек. Новости СМИ2 Хуснуллин назвал новые регионы самым большим строительным проектом России Вице-премьер Хуснуллин рассказал в Совфеде о планах строительства в новых регионах России 2 ноября 2022, 13:00 Текст: Вера Басилая

Около 44 тыс. строителей работают в новых субъектах РФ, это самый большой строительный проект страны, уже восстановлены 3,5 тыс. объектов, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации. По словам Хуснуллина, на новых территориях уже восстановлены 3,5 тыс. объектов, 6,2 тыс. объектов находятся в работе, все, что там должны сделать, расписано на три года, передает ТАСС. Хуснуллин отметил, что работа в правительстве ведется на постоянной основе, в том числе в рамках рабочей группы. Он также отметил, что часть Крымского моста будет восстановлена в декабре текущего года, после чего сразу же перейдут к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Хуснуллин доложил, что к 1 декабря трасса от Джанкоя до Новоазовска, которая свяжет Крым и Ростовскую область, будет полностью восстановлена. «У нас в планах было от Джанкоя, Крыма, до Новоазовска - это выход на Таганрог - отремонтировать дорогу. Мы ее, к счастью, уже больше чем на 70% построили, отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью, то есть у нас будет 380 км полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии», – отметил Хуснуллин. Вице-премьер заявил, что сейчас по этой трассе уже идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту. Ранее Хуснуллин сообщил о готовности 188 котельных в ДНР к отопительному сезону. Также вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железной дороги на Крымском мосту будет подготовлен к началу ноября, а поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. Режиссер раскрыл цели фильма «Военкоры» Один из авторов фильма «Военкоры» Артем Сомов рассказал о целях проекта 2 ноября 2022, 09:15 Текст: Александра Юдина

Автор документального фильма «Военкоры» из творческого коллектива RT режиссер Артем Сомов сообщил о главной цели проекта. По его словам, проект был задуман давно, так как творческая команда считала крайне интересным и важным показать то, чем живут, чем дышат люди, которые работают на Донбассе. Сомов добавил, что то, как эти люди думают, что их мотивирует, что ими движет, к чему они стремятся, от чего они страдают, обычно остается за кадром, передает RT. Тем временем в ООН фильм уже презентовали. Выход картины запланирован в конце 2022 года. В числе героев фильма – Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступят авторы и герои фильма, они расскажут о создании картины и об особенностях своей работы. Один из героев фильма журналист Евгений Поддубный во время презентации проекта заявил об отстаивании правды в Донбассе. «К сожалению, за правду в 2022 году приходится биться. Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле», – отметил он. По мнению Поддубного, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом российской стороне удается донести правду. «Мы черное называем черным, а белое называем белое», – заключил он. Новости СМИ2 В результате обстрела ВСУ двух районов Донецка погибли три человека ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, погибли три человека 2 ноября 2022, 13:03 Текст: Вера Басилая

В результате обстрелов ВСУ погибли трое жителей Петровского и Кировского районов Донецка, еще один ранен, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. В Telegram-канале штаба теробороны ДНР сообщили, что в результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение. Также в штабе сообщили, что ВФУ обстреляли Петровский район Донецка. Ранее ВСУ обстреляли детскую больницу в городе Донецке, нанесли удар по Петровскому району города. ЕР передала помощь херсонской детской больнице «Единая Россия» передала медикаменты детской областной больнице Херсона 3 ноября 2022, 12:13 Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» передали гуманитарную помощь и медикаменты детской областной больнице Херсона. Из правобережной территории Херсонской области выехали порядка 70 тыс. человек, однако в городе осталось большое количество людей, которые не смогли уехать в связи с жизненными обстоятельствами. Так, в областной детской клинической больнице осталась часть персонала и дети, которые не могут жить вне условий стационара. Волонтеры гуманитарной миссии «Единая Россия» привезли в учреждение медикаменты, детское питание, подгузники и продукты, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. «Мы приехали в «Юбилейный», где располагается центр гуманитарной помощи, вместе с врачом детской больницы, чтобы определиться с перечнем медикаментов. Сегодня же все отвезли в больницу», – рассказал волонтер Валерий. «Мы помогали детской больнице в течение всего периода работы. Сейчас считаем важным поддержать больных детей и персонал учреждения, который остался. Там есть дети, которые не могут жить вне стен больницы, их невозможно было эвакуировать», – отметил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич. Также добровольцы из числа местных жителей помогают доставлять адресную помощь одиноким инвалидам, старикам и семьям с детьми. Волонтеры передали 60 продуктовых пакетов для жителей села Федоровка и больше ста наборов и подгузники по адресным заявкам жителям Херсона. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли маршрутный автобус в Донецке Украинские военные обстреляли маршрутный автобус в Донецке 3 ноября 2022, 12:42 Текст: Александра Юдина

Очевидцы сообщили о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. В своем Telegram-канале он отметил, что в момент обстрела автомобиль следовал мимо магазина «Изумруд». По предварительной информации, прилеты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея в центре города, а также виднеется задымление в районе травматологии. Кулемзин также заявил о трех пострадавших на одной из центральных улиц города – Университетской в районе железнодорожной больницы. Кроме того, очевидцы сообщают о прилетах в районе музыкальной школы №2. Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела украинских вооруженных формирований поврежден жилой дом, вспыхнул пожар. До этого ВСУ обстреляли детскую больницу в городе Донецке, нанесли удар по Петровскому району города.