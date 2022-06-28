Путин выделил два млрд рублей Фонду президентских грантов на проведение специального конкурса

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин выделил два млрд рублей Фонду президентских грантов на проведение специального конкурса

    28 июня 2022, 20:19

    Координационный комитет во главе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко определил условия и порядок проведения в 2022 году еще одного, внеочередного, конкурса Фонда президентских грантов, на который президент Владимир Путин выделил 2 млрд рублей.

    «Сотрудники некоммерческих организаций, которые каждый день сталкиваются с человеческим несчастьем, наверное, лучше многих понимают, как и словом, и делом облегчить страдания, помочь в горе. Сейчас многие люди становятся добровольцами, включаются в работу НКО: жертвуют деньги, собирают гуманитарные наборы, приезжают в пункты временного размещения беженцев. Эти добрые дела надо умножать и поддерживать, чтобы у самих НКО и волонтеров хватило сил», – заявил член координационного комитета, председатель правления фонда «Круг добра», председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Подать заявку на новый конкурс можно будет по двум направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» – для инициатив, связанных с гуманитарной и благотворительной деятельностью за пределами России, в первую очередь в Донбассе, и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – для проектов соответствующей тематики на территории страны.

    «Очень важно обратить внимание на военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Помочь им быстрее вернуться к обычной жизни. С любой травмой можно справиться, если рядом есть пример высоких достижений спортсменов с инвалидностью, паралимпийцев. Общественные организации инвалидов, слепых, спортивные клубы уже сегодня общаются и воодушевляют наших героев. Помогают им узнать о современных средствах реабилитации», – подчеркнул член координационного комитета, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

    Прием заявок на участие в конкурсе начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители конкурса будут определены в сентябре. Они смогут приступить к реализации своих проектов с 1 октября 2022 года.

    Структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими некоммерческими организациями, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания.

    На предыдущем, втором в этом году, конкурсе вследствие роста количества проектов и качества их проработки впервые за пять лет были подняты проходные баллы по всем грантовым направлениям. Дополнительные средства позволят поддержать в том числе наиболее актуальные и востребованные из инициатив, которые не победили в предыдущем конкурсе, но теперь могут быть доработаны для участия в спецконкурсе.

    Завершая в начале июня распределение 10 млрд рублей, выделенных на государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций в этом году, координационный комитет отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим в Донбассе и беженцам. В этой связи координационный комитет обратился к президенту с просьбой о выделении дополнительных средств. Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 млрд рублей, тем самым увеличив бюджет Фонда президентских грантов с 10 до 12 млрд рублей.

    За время своей работы (с апреля 2017 года) Фондом президентских грантов уже проведено 13 конкурсов, на которые подано 121 502 проекта. По результатам этих конкурсов, гранты Президента Российской Федерации выделены на реализацию 23 852 социально значимых проектов на общую сумму 49 млрд рублей.


    Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
    		    26 июня 2022, 13:27
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.

    «Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.

    Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.

    Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).

    Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.

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    Шольц высказался об участии Путина в саммите G20

    27 июня 2022, 10:41

    Текст: Вера Басилая

    Реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Президент Индонезии, с которым мы сегодня будем говорить, также пригласил президента Украины [Владимира] Зеленского, так что я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», – цитирует ТАСС Шольца со ссылкой на телеканалуCDF.

    Отвечая на вопрос, поедет ли он сам на саммит G20 в случае участия в мероприятии Путина, глава правительства ФРГ сказал, что «в конце концов придется принять решение незадолго до отъезда, и оно может существенно измениться». При этом Шольц подчеркнул важность совместной работы в рамках «двадцатки». «С этим согласны все. И именно поэтому существует общее убеждение, как выразилась и [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, что мы не хотим торпедировать G20», – подытожил канцлер ФРГ.

    Также Шольц отметил, что предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам следует обсуждать не в G7, а в ЕС, отметив, что постоянно будем «совершенствовать» наши санкции – на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», – подчеркнул канцлер.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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    Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия Путина
    		    27 июня 2022, 06:53
    Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин.

    Фон дер Ляйен призвала «тщательно подумать о том, не парализует ли всю G20», которая «слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся рынков», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.

    «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», – сказала она, добавив, что «одно совершенно ясно» – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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    В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
    		    27 июня 2022, 11:09
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.

    Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».

    Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.

    «Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.

    По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.

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    Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран
    		    28 июня 2022, 12:32
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «В ближайшие годы мы можем увидеть расширение формата БРИКС уже не на одну-две страны, которые уже подали заявки, а на десятки государств», – сказал газете ВЗГЛЯД макроэкономист Ярослав Лисоволик. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

    «Безусловно, должно пройти некоторое время, прежде чем Аргентина и Иран будут приняты в организацию. БРИКС пока еще находится в стадии выработки норм и критериев для принятия новых членов. Об этом говорилось на прошедшем на прошлой неделе саммите БРИКС», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

    Решение Тегерана и Буэнос-Айреса обозначает общий тренд на расширение пятерки БРИКС, отмечает Лисоволик. По его мнению, «в ближайшие годы мы увидим новых членов в составе этой структуры. «Также немаловажен и формат БРИКС+. Это более широкий формат взаимодействия с другими развивающимися странами, формирование широкого круга друзей стран БРИКС», – подчеркнул эксперт.

    Как отмечал ТАСС, в саммите БРИКС+, который прошел в прошлую пятницу под председательством КНР, приняли участие главы государств и правительств, а также другие представители 18 государств. Помимо основной пятерки БРИКС, в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.  

    «Проявленный Аргентиной и Ираном интерес собственно к группе БРИКС свидетельствует о привлекательности этого формата, а также о том, что организация переживает определенный динамизм и восходящее развитие. Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик. Напомним, что по оценкам специалистов совокупный ВВП стран БРИКС составляет около 25% мирового валового внутреннего продукта.

    «Процесс расширения, выстраивания круга друзей в рамках БРИКС+ является показательным с точки зрения того, что развитие БРИКС идет по восходящей траектории. Здесь можно вспомнить и прошедший саммит стран БРИКС+, на котором представители региональных интеграционных группировок заявили о планах выстраивания взаимодействия с БРИКС», – указал эксперт.

    Ранее Лисоволик в одном из докладов для клуба «Валдай» отмечал, что каждая из стран-членов БРИКС является лидером в региональной интеграционной группировке. Россия – в Евразийском экономическом союзе, Бразилия – среди стран латиноамериканского объединения МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообществе развития Юга Африки, Индия – в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC), а Китай – в Шанхайской организации сотрудничества, в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН, а также в перспективном Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP).

    «В ближайшие годы стоит ожидать развитие формата БРИКС не на одну-две страны, которые уже подали заявки. Мы можем увидеть расширение коалиции на десятки стран, – отметил собеседник. Само пространство, которое формируется на основе БРИКС+, огромно. Оно включает в себя больше сотни стран».

    «Внешнее давление и ограничения, которые в том числе испытывает Китай, председательствующий в этом году в БРИКС, не столько сдерживает, сколько подталкивает незападные страны более активно формировать свой круг взаимодействия, выстраивать сеть альянсов на периметре Глобального Юга», – резюмировал Лисоволик.

    «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала в понедельник вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Как ранее сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о подаче заявки. В соответствии с этим председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где иранский лидер выступил с речью, сообщает ТАСС. Хатибзаде выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации». По его словам, «БРИКС – это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом».

    Напомним, что в минувшие четверг и пятницу под представительством Китая в режиме видеоконференции прошел XIV саммит БРИКС. Приглашенный на мероприятие иранский президент Раиси в своей речи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин в то же время выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

    В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

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    Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов
    		    27 июня 2022, 12:26
    Фото: Sven Braun/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная

    «Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».

    «Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.

    Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.

    «На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с  арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

    Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит. 

    Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».

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    Анонсирован визит Путина в Таджикистан

    26 июня 2022, 15:22

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетит с визитом Таджикистан на предстоящей неделе, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали) Рахмоном: беседа и рабочий обед», – рассказали в программе, сообщает РИА «Новости».

    Также Путин на неделе проведет в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо и посетит Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

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    Ушаков ответил на заявление об исключении личного присутствия Путина на саммите G20

    28 июня 2022, 18:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Москва исходит из того, что президент России Владимир Путин получил приглашение на запланированный в Индонезии саммит G20, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя слова итальянского премьера Марио Драги, который исключил личное присутствие российского лидера на саммите.

    «Ну не Драги же определяет [это]», – передает слова Ушакова ТАСС.

    «Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20]. По инерции, наверное, с 2021 годом (в предыдущем году в «Двадцатке» председательствовала Италия – прим. ВЗГЛЯД)».

    Ушаков отметил, что Кремль исходит из того, что приглашение получено и принято.

    Помощник главы государства также предложил дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который председательствует в G20 в этом году. Видодо в четверг прибудет в Москву для переговоров с Путиным.

    Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным. 

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    Президент Индонезии намерен призвать к диалогу Путина и Зеленского

    26 июня 2022, 10:22

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога», сообщает ANTARA.

    «После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», – сказал глава индонезийского государства, передает РИА «Новости».

    Президент Индонезии отметил, что встреча с Зеленским направлена «на установление мира между Украиной и Россией» и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.

    Видодо выступил перед журналистами в международном аэропорту Джакарты перед тем, как отправиться в поездку по Европе и Ближнему Востоку, которая включает визиты в Германию, на Украину, в Россию и Объединенные Арабские Эмираты.

    Визиты президента Индонезии на Украину и в Россию состоятся 29 и 30 июня. В России Видодо намерен встретиться с Путиным. ANTARA сообщает, что переговоры с российским президентом будут также направлены «на открытие пространства для диалога» и скорейшее прекращение конфликта.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене, в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине. В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета».

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    Путин оценил попытки исключить Россию из числа участников ФАТФ

    27 июня 2022, 15:07

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин скептически отнесся к действию стран, которые предпринимают попытки, чтобы исключить Россию из числа участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ).

    «А как они сами будут тогда бороться с отмыванием? Без нашего участия», – прокомментировал глава государства соответствующие слова руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на встрече, сообщает РИА «Новости».

    По словам Чиханчина, «ряд государств предпринимают попытки для того, чтобы исключить Россию из участников ФАТФ. Мы работаем с заинтересованными министерствами, с партнерами, я думаю, что мы удержим эту площадку».

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать.

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    Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
    		   28 июня 2022, 14:47
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – передает РИА «Новости» текст документа документе.

    Указ вступает в силу со дня его подписания.

    Праздник в день памяти покровителей супружества – святых Петра и Февронии Муромских стал широко отмечаться в 2008 году, он считается альтернативой западному дню святого Валентина (14 февраля).

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    Путин исключил Дворковича из состава Совета при президенте по науке и образованию

    28 июня 2022, 16:50

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин исключил Аркадия Дворковича из состава совета при главе государства по науке и образованию, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

    Дворкович входил в состав совета и его президиума как председатель Фонда «Сколково», в марте он принял решение прекратить свои полномочия в этом качестве, в апреле была упразднена и сама должность, сообщает ТАСС

    «Внести в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию и в состав президиума этого совета <...> следующие изменения: в составе совета исключить <...> Дворковича А. В.; в составе президиума Совета <...> исключить Дворковича А. В.» – следует из текста указа.

    Согласно документу, всего глава государства исключил из состава совета семь человек, в числе которых академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Из президиума совета исключены пятеро, в их числе, помимо Дворковича, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом включены в состав совета шесть человек, в состав президиума – четверо.

    Совет при президенте РФ по науке и образованию – совещательный и координационный орган при главе государства, образованный для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического развития страны, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента.

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    Песков разъяснил слова Путина о передаче Минску способных нести разные вооружения комплексах

    28 июня 2022, 09:46

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, объснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», – передает РИА «Новости» его слова.

    Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», заявил президент России.

    Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.

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    Путин ускорил вступление в силу закона о продлении дачной амнистии

    28 июня 2022, 12:07

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении так называемой дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля этого года.

    Таким образом, с 1 июля начинает действовать закон, подписанный в декабре прошлого года и продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится, передает ТАСС.

    Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором его дом расположен.

    Инициативу внес в нижнюю палату парламента председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, перенесение сроков вступления в силу дачной амнистии поможет упростить процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество и земельные участки. Помимо этого, новый закон предполагает ряд изменений для обеспечения соблюдения имущественных прав граждан. Так, он вводит необходимость личного присутствия правообладателя у нотариуса при совершении сделки по отчуждению недвижимости.

    Это касается тех, кто внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия. При наличии такой записи в ЕГРН заявление о государственной регистрации будет возвращено органом регистрации прав без рассмотрения, если его представило лицо, не являющееся правообладателем. При этом внести отметку о невозможности госрегистрации права без личного участия правообладателя можно будет по доверенности, составленной в нотариальной форме.

    Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, увеличив срок оформления прав граждан на садовые дома и земельные участки еще на пять лет по сравнению с действующим документом.

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    Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

    27 июня 2022, 15:42

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес.

    Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы. «Восемь инициатив в этом году уже превратились в законы: это усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие», – приводит его слова РИА «Новости».

    «И снижение нагрузки на бизнес... Это важно», – заметил Путин. Чиханчин согласился, что это «обязательно».

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