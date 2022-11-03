В ЛНР рассказали об отражении атаки ВСУ на Кременную

Вассерман объяснил возвращение Собчак в Россию

Обвиняемые по делу у вымогательстве у главы Ростеха могли взять всю вину на себя в надежде, что Ксения Собчак им поможет потом, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление матери Собчак сенатора Людмилы Нарусовой о том, что у дочери нет никакого статуса в деле о вымогательстве и она скоро вернется в Россию.

Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что у ее дочери телеведущей Ксении Собчак нет никакого статуса в деле о хищении. Кроме того, по ее словам, адвокаты «обжалуют сам факт обыска», который прошел в загородном доме журналистки в подмосковном коттеджном поселке Горки-8. Также сенатор отметила, что ее дочь в скором времени вернется в страну.

«Думаю, что Нарусова права. Полагаю, что обвиняемые по делу решили взять всю вину на себя в надежде, что Собчак потом им, когда они отсидят свое и выйдут, чем-то поможет. Я, правда, подозреваю, что эта надежда не оправдается. В рамках той тусовки, к которой принадлежат Нарусова и Собчак, уже оказанная услуга не стоит ни гроша. Но, возможно, они надеются, что они смогут шантажировать Ксению Анатольевну угрозой разглашения ее роли в этой системе вымогательств», – высказал мнение Вассерман.

Собеседник полагает, что Собчак должна была знать, если кто-то из ее ближнего окружения начал бы размещать компромат на принадлежащих ей ресурсах.

«Я не исключаю, что она все-таки рискнет вернуться в надежде на то, что эти деятели взяли вину на себя. Но также я очень надеюсь, что хотя бы из числа свидетелей по делу ее не исключат. Скорее всего, она вернется, так как теми методами, которыми зарабатывает она, можно зарабатывать только в Российской Федерации, а не в других местах», – говорит депутат.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», возбужденному в отношении коммерческого директора тележурналистки Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

После этого телеведущая уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.

28 октября стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.