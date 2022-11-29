В Турции заявили о намерении провести наземную операцию в Сирии, «когда будет необходимо»

Представитель турецкого лидера Эрдогана заявил, что Анкара проведет наземную операцию в Сирии, когда будет необходимо

Турция может провести в Сирии наземную операцию в то время, когда сочтет это необходимым, сообщил на телеканале «А-хабер» официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, проведение подобной операции возможно в любой момент – «сегодня, завтра, через неделю», так как «к ней все готово». Калын снова подчеркнул, что Анкара не будет ни у кого спрашивать на это разрешения, передает ТАСС.

Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что Турция потребовала от СДС вывести курдские формирования из городов Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб в сирийской провинции Алеппо.

Напомним, Турция заявила, что не намерена спрашивать у кого-либо разрешения на проведение операции в Сирии по обеспечению своей безопасности. Сирия направила подкрепления на север Алеппо для отпора войскам Турции.