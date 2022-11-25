Подведены итоги третьего всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту

Победители и призеры Третьего всероссийского чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» разделили между собой призовой фонд в 3 млн рублей.

В последнем в этом году Всероссийском чемпионате проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который проходил с 26 октября по 25 ноября в Иннополисе, участвовали 1730 человек из 76 регионов страны. Разработчики решали кейсы и использовали датасеты постановщиков задач чемпионата – АНО ВО «Университет Иннополис», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и АО «Почта России». Жюри оценивало готовые технические решения участников – тизеры, скринкасты, презентации и ссылки на GitHub. Всего по итогам чемпионата было создано 8255 алгоритмов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов сказал, что чемпионаты и хакатоны «Цифрового прорыва» позволяют построить в России сплоченное сообщество ИИ-специалистов, которые готовы воплотить свои идеи в жизнь и помочь тем самым в решении задач, которые стоят сегодня перед государством и бизнесом.

По его словам, тема использования искусственного интеллекта является на сегодня крайне актуальной, вчера в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 состоялась основная дискуссия на тему «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста», где президент РФ Владимир Путин отметил колоссальное значение прорывов в сфере искусственного интеллекта.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов также добавил, что тематика чемпионата определяет будущую конкурентоспособность РФ. По его мнению, каждое государство, которое стремится к успешному, перспективному и независимому развитию, связывает свою экономику с ИИ-технологиями.

Образовательный потенциал Республики Татарстан и лучшие зарубежные практики распространяются на образовательную систему всей страны, отдельный трек – индустриальное развитие, которое связано с внедрением технологий в реальное производство, подчеркнул он.

«По нашим оценкам, в России сейчас существует до 800 компаний в сфере искусственного интеллекта, где подавляющее большинство представлено стартапами. Для обеспечения реализации задач, поставленных президентом, мы должны все вместе к 2030 году минимум удвоить количество компаний в сфере искусственного интеллекта, в том числе за счет мер, предусмотренных федеральным проектом «Искусственный интеллект», направленных на поддержку молодых специалистов», – сказал руководитель группы по координации и мониторингу федерального проекта «Искусственный интеллект» Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации Олег Ли.

В рамках всероссийского чемпионата участники решали три задачи. В задаче от АО «Почта России» необходимо было создать модель предсказания потери почтовых отправлений. В ТОП-3 по итогам задачи АО «Почта России» вошли: Тимур Ионов (Москва); Драстамат Казанчян (Московская область); Арина Жук (Санкт-Петербург).

«Наша задача разработать модель предсказания потери почтовых отправлений родилась не на пустом месте. Успешная доставка – основа работы Почты России. Риски, которые несут человеческие факторы и ошибки автоматизации, можно предотвратить с помощью цифровых технологий. Модель, над которой работали участники, поможет нам повысить сохранность отправлений. Сейчас этот показатель составляет 99,9991%. Благодаря решениям участников мы сможем еще на шаг приблизиться к международному лидеру – Почте Японии с 99,99999%. Кроме того, модель применима и в HR-процессах», - отметил поставленные задачи и успехи участников Гендиректор Почтатеха – дочерней ИТ-компании Почты России Данияр Садыков.

В задаче от АНО ВО «Университет Иннополис» от участников требовалось разработать алгоритм для классификации агрокультур на основе изменения показателя вегетационных индексов в процессе роста растений. В ТОП-3 по итогам задачи АНО ВО «Университет Иннополис» вошли: Алексей Тихонов (Московская область), Дмитрий Васькин (Москва), Александр Дудин (Кировская область).

«По задаче Университета Иннополис было загружено почти пять тысяч решений, призеры показали фантастические метрики, которые превосходят наш предварительный вариант. Дополнительные синтетические признаки, признаки на основе координат – мы внимательно это изучаем для промышленного использования. В завершение поздравляю победителей и призеров! Спасибо вам за ваше трудолюбие, готовность погружаться в предметную область. Мы обязательно свяжемся с победителем, поговорим о дальнейшем сотрудничестве», – рассказал о полученных решениях Иван Никанов, главный аналитик Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта АНО ВО «Университет Иннополис».

В кейсе от АО «Международный аэропорт Шереметьево» участники предложили концепцию работы с большими данными, чтобы спрогнозировать количество и расположение посетителей в аэропорту в зависимости от времени и направления вылета. В ТОП-3 по итогам задачи АО «Международный аэропорт Шереметьево» вошли: Игорь Дробященко (Москва). Виктор Пермяков (Свердловская область), Инна Бобылина (Москва).

«Многим участникам удалось перейти за границы стандартного мышления и предложить что-то инновационное и новое. Многие участники обогатили гипотезы и датасеты сторонними данными — погодными условиями, расположением и работой точек, показателями сезонности. Мы получили много идей, которые проверим в реальной жизни. Большое спасибо участникам и организаторам!», – сказал начальник службы разработки производственной отчетности АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Детковский.

В 2022 году проходят 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат идет не менее 25 дней. Также в разных регионах России прошли 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей.