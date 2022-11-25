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Мать погибшего российского офицера рассказала о давлении СБУ на родственников
Мать погибшего российского офицера рассказала о давлении СБУ на родственников участников СВО
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Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях обманывают родственников российских военнослужащих, манипулируют и играют на «болевых точках».
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Федоровна Костюк родилась 2 марта 1977 года в поселке Смидович Еврейской АО. Проживает в Биробиджане. В 2000 году окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». В 2011 году окончила Академию государства и права в Хабаровске. Кандидат педагогических наук (2007).
С апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Разведена, воспитывает дочь (15 лет).
Сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО.
1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.
По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
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Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.
На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.
Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
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Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.
Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.
Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.
После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.
Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».
Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды.
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.
По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.
Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.
Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Медведев: Враги напрасно надеются на истощение запасов нашего оружия
Истощить запасы вооружений у Вооруженных сил России не получится, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил государственное научно-производственное предприятие «Регион», в ходе визита велось обсуждение наращивания объемов поставок вооружений в армию.
Недружественные России страны продолжают внимательно «калькулировать» пуски и запасы российских ВС, отметил он.
«Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» – заключил Медведев.
Ранее в ноябре Медведев посетил Курганский машиностроительный завод (КМЗ), в ходе которого показал БМП-3 с модулями противокумулятивной защиты.
Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
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Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.
Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.
Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
В Кремле выразили уверенность в успехе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают
Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, Песков согласился с такой формулировкой, однако подчеркнул, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, передает ТАСС.
Напомним, 15 ноября Песков заявил о продолжении российской специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся послании президента Владимира Путина, где будет объявлено о «мобилизации страны».
На вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что точных сроков послания пока нет.