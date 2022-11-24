Эксперты предложили создать «золотой стандарт» дистанционного электронного голосования

Дистанционное электронное голосование(ДЭГ)на выборах будет использоваться все шире – если в прошлой кампании ДЭГ охватило восемь регионов, то в ближайшем будущем к нему могут подключить все 89. Однако эта система требует устранения ряда недочетов, считают сотрудники избиркомов и партий.

«Пожалуй, все политические партии в России осознали, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с нами всерьез и надолго. Этот формат не будет отменен, а будет лишь расширяться», – заявил зампред территориального избиркома (ТИК) ДЭГ на выборах 2021 и 2022 годов, лидер Партии прямой демократии Олег Артамонов. Своим мнением он поделился на прошедшем в четверг круглом столе «ДЭГ: вчера и завтра».

Организаторы встречи напомнили, что в единый день голосования (ЕДГ) избиратели в восьми регионах имели возможность использовать ДЭГ. В Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях люди могли подать голос через федеральный портал ДЭГ, а на муниципальных выборах в Москве – через собственную столичную платформу mos.ru.

«В регионах электронное голосование используют порядка 10% избирателей, приходящих на выборы. В Москве – сильно больше», – отметил Артамонов. Напомним, что глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова констатировала – в онлайн-голосовании участвовал 41% избирателей, зарегистрированных на mos.ru.

«Но столица – это специфический случай, здесь люди в принципе привыкли к электронным сервисам. Москва активно пропагандирует электронное голосование. Также в этом году свою роль сыграли фактор погоды и отсутствие предварительной регистрации на электронное голосование», – суммировал Артомонов.

Но, указал он, прошедшие избирательные циклы выявили несколько требующих корректив моментов в организации ДЭГ. «Этим процессом ведает одна организующая комиссия – ТИК ДЭГ, которая сидит в Москве в здании ЦИК России, – рассказал Артамонов. – Чтобы учесть мнения всех участвующих сторон, в состав ТИК ДЭГ входило 15 человек: в их числе пять человек от парламентских партий и семь человек от регионов, где шло голосование. Это очень большой размер для избирательной комиссии».

ТИК достиг максимального размера, но число голосующих регионов может увеличиваться, заметил политик. «Например, ЦИК может распространить электронное голосование на все субъекты, это 11 часовых поясов, 120 млн избирателей. В 2024 году у нас будет весь спектр выборов, включая президентские. Централизованная комиссия ТИК ДЭГ с этим справиться не сможет. Нельзя на 15 человек возложить ответственность за 120 млн избирателей», – отметил Артамонов.

Значит, сделал вывод он, нужно вносить поправки в правила проведения ДЭГ, позволить создавать «цифровые» избиркомы в регионах. Кроме того, в ТИК ДЭГ представлены представители только от думских партий, но нет представителей партий, присутствующих в региональных заксобраниях – например, там нет людей от «Партии пенсионеров»

Кроме того, требуется состыковать график работы общероссийского избиркома ДЭГ и избирательных комиссий в регионах, а также четче прописать статус и полномочия удаленного наблюдателя при электронном голосовании, отметил Артамонов.

«Нам остро необходим «золотой стандарт» ДЭГ, – полагает эксперт. – Он должен включать в себя технические аспекты работы дистанционного голосования». Многие партии занимаются спекуляцией, критикуя сам институт ДЭГ, но не объясняя, что собственно им не нравится, и что требуется в нем доработать. Куда эффективнее объединить усилия различных политических сил и суммировать предложения к стандарту онлайн-голосования, подчеркнул он.

«Поэтому я бы хотел предложить создать межпартийную рабочую группу по разработке «золотого стандарта», – резюмировал Артамонов. По его мнению, с этой суммой предложений партии могли бы обратиться и в ЦИК, и в региональные избиркомы, и в Общественную палату России (которая, напомним, играет значимую роль в наблюдении за выборами).

«Нужно как можно скорее организовать это межпартийное совещание – это неизбежно как для выработки «золотого стандарта», так и для организации наблюдения за выборами. Мы готовы провести совещание на нашей площадке», – поддержал предложение Артамонова глава исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. «У нас уже есть опыт взаимодействия с коллегами из одной из парламентских партий. Желательно объединить усилия всех партий, так как обмен данными позволит создать объективную картинку, и оперативнее подготовить предложения», – добавил представитель «НЛ».

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Само по себе появление ДЭГ – очевидный плюс, так как новый формат голосования помогает побороть абсентеизм – нежелание избирателей участвовать в голосовании, ведь вместо похода на избирательный участок теперь достаточно зайти на электронный портал, отметил специалист по работе с молодежью в ЛДПР Александр Устинов (впрочем, он подчеркнул, что выражает не партийную, а личную точку зрения).

«Мы побороли нежелание избирателей участвовать в выборах. Но с другой стороны, есть опасность променять качество на количество», – добавил представитель ЛДПР. По его мнению, приходя на избирательный участок, гражданин получает больше информации о кандидатах. А на портале ДЭГ, по его словам, сведений куда меньше – только информация в стиле «родился-учился».

Кроме того, отметил Устинов, участие в ДЭГ зачастую мотивировано желанием поучаствовать в акции «Миллион призов», или получить какие-то подобные бонусы. «Наверное, следует расширить базу сведений о кандидатах на сайте. Количество надо переводить в качество не путем мотивации избирателей при помощи призов, а прививая ответственность за свой город, и за выборы в своей стране», – предложил представитель ЛДПР.

«Очевидно, что ДЭГ – это то, что теперь будет с нами всегда. Формат очень удобен. И мы – гражданское общество, политические партии, – должны сконцентрировать свои усилия на том, чтобы ДЭГ было более прозрачным, и более эффективным», – резюмировал муниципальный депутат Таганского района Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов.