Путин рассказал о влиянии инноваций на появление новых рабочих мест

Путин: Внедрение инноваций ведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест

Внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта и роботизации, приведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест, а не к росту безработицы, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

Он отметил, что широкое использование передовых технологий должно повысить уровень жизни, создавать новые возможности для людей, передает ТАСС.

По словам Путина, внедрение интеллектуальных систем, роботизация должны сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства.

«Следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, о чем мы говорили два года назад и о чем эксперты все время говорили и продолжают говорить, что с внедрением новых технологий некуда будет девать людей, которые занимаются более-менее примитивным трудом. Напротив, появление новых, более творческих, содержательных, интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест – вот к чему ведет умная, выверенная по времени, подготовленная работа по этому направлению», – сказал он.

Путин добавил, что с 2023 года бизнес сможет воспользоваться налоговыми льготами и получить дополнительные средства при покупке и внедрении российских ИТ-решений.

Президент ранее заявил, что от успехов России в сфере искусственного интеллекта будет зависеть ее будущее.