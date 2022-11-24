Путин: Будущее России зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта

Место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта, заявил глава государства Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

Он отметил, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, в этой сфере идет ожесточенное соперничество между государствами. От того, каких результатов достигнет Россия, будет зависеть ее место в мире, суверенитет, состоятельность и безопасность, передает ТАСС.

Путин призвал наращивать усилия в области ИИ, поскольку, по некоторым данным, Россия идет на шаг впереди некоторых других стран.

Глава государства призвал в ближайшие 10 лет внедрить технологии искусственного интеллекта во все отрасли и систему госуправления.

Ранее на полях конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ) мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы распознавания лиц начали распространяться за границами города, в планах их введение в других регионах.