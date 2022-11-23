Морпехи начали обучать мобилизованных штурму и захвату зданий

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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...

Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Разговоры о «небывалом национальном единстве» Украины сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан. Подробности...
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

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    оптимистичные цифры


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    Морпехи начали обучать мобилизованных штурму и захвату зданий

    23 ноября 2022, 16:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта спецоперации, сообщили в Минобороны России.

    Солдаты штурмуют одно из зданий под огневым прикрытием, тренируя проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах.

    Отмечается, что главная цель тренировок – отработать «четкую слаженность действий» бойцов. Медленный темп при захвате объектов может привести к серьезным последствиям, поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь правильно проникать в здание, применяя различные виды вооружений.

    «Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом в составе пары, тройки, группы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Напомним, призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. 


    На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
    Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
    		   22 ноября 2022, 19:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.

    В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом. 

    Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.

    Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

    Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.

    Коментарии (98)
    Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
    		    21 ноября 2022, 14:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    		    21 ноября 2022, 09:59
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.

    Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара. 

    Коментарии (26)
    Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
    Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
    		    23 ноября 2022, 13:16
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.

    По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.

    Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.

    Коментарии (23)
    Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
    Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
    		    23 ноября 2022, 05:59
    Фото: OxfordUnion/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.

    Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.

    Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.

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    В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
    		    21 ноября 2022, 15:39
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.

    Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».

    Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.

    Коментарии (28)
    Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
    Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
    		    21 ноября 2022, 02:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.

    Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times

    Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.

    New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».

    В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.

    Коментарии (35)
    Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
    В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
    		    23 ноября 2022, 11:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.

    На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.

    Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

    Коментарии (26)
    Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
    		    22 ноября 2022, 21:48
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он напомнил об атаке киевского режима, совершенной семь лет назад 22 ноября. Тогда Киев подорвал ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. По мнению губернатора, сегодняшняя атака была проведена Киевом в память о тех событиях.

    «Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», – написал Развожаев в Telegram-канале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

    Ранее он сообщал, что в Севастополе работают средства ПВО, которые сбили два украинских беспилотника.

    Коментарии (33)
    Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
    Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
    		    22 ноября 2022, 10:39
    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

    По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.

    По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».

    Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.

    Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.

    Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.

    Коментарии (14)
    Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
    Минобороны показало ракетные удары Су-25 ВКС по военным объектам вооруженных сил Украины

    22 ноября 2022, 07:23

    Текст: Антон Антонов

    Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ударов Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Были уничтожены замаскированные укрепления и бронированная техника ВСУ.

    Накануне Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (3)
    Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ

    21 ноября 2022, 14:45

    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловкя, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    Российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях
    		    22 ноября 2022, 13:34
    Фото: Минобороны РФ

    Подразделения Российской армии на Донецком направлении продолжали наступательные действия, отражая при этом контратаки противника. За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении нанесено поражение механизированной роте противника возле пункта Водяное. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, два бронеавтомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате упреждающего огня артиллерии на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, которая выдвигалась для атаки у населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял более 50 военнослужащих, танк и три машины пехоты, сообщил Конашенков.

    Российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать из района населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожены три бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.

    Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Кисловка, Чугуев, Берестовое, Крахмальное, Кругляковка Харьковской области, Доброволье, Победа, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Токаревка, Садовое, Дудчаны Херсонской области, 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (26)
    Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
    Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»

    21 ноября 2022, 04:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.

    Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

    Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.

    Коментарии (13)
    Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
    		    23 ноября 2022, 14:47
    Фото: t.me/mod_russia

    Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.

    Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.

    На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.

    Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.

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