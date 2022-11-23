Морпехи начали обучать мобилизованных штурму и захвату зданий

Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Солдаты штурмуют одно из зданий под огневым прикрытием, тренируя проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах.

Отмечается, что главная цель тренировок – отработать «четкую слаженность действий» бойцов. Медленный темп при захвате объектов может привести к серьезным последствиям, поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь правильно проникать в здание, применяя различные виды вооружений.

«Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом в составе пары, тройки, группы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Напомним, призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября.