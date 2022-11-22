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Варшава признала факт разговора президента Дуды с российскими пранкерами
Канцелярия Дуды: Дуда во время разговора с российскими пранкерами заподозрил обман
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Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами, следует из сообщения канцелярии польского президента.
По сообщению канцелярии, после взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона, при этом Дуда во время разговора заподозрил обман, сориентировавшись «по необычному способу ведения разговора собеседником» и закончил разговор, передает РИА «Новости».
В настоящее время канцелярия президента при помощи соответствующих служб выясняет подробности случившегося.
Ранее Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты
Представитель кабмина Германии Хебештрайт сообщил, что Шольц при общении с Путиным обращается к президенту России на Вы
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, почему, призывая прекратить спецоперацию на Украине, канцлер Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину на ты.
Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Он также призвал не «выносить никаких суждений» из-за того, что Шольц несколько раз называл Путина только по фамилии, без упоминания должности, передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20, а также заявил, что собирается продолжить диалог с главой Российского государства.
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
СК может возбудить второе дело против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
Следователи Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку высказываниям экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, сообщили в пресс-службе СК.
В Telegram-канале СК отмечается, что речь идет о высказываниях, сделанных в интервью украинскому YouTube-каналу. Высказывания были «направлены против Вооруженных сил России»
Ранее против участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
Польша отменила штрафы Газпрому и строившим «Северный поток – 2» компаниям
Газпром и европейские партнеры добились отмены наложенных Польшей штрафов из-за «Северного потока –2»
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Польский суд отменил решение о наложении штрафов на Газпром и европейских партнеров по строительству «Северного потока – 2», сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.
В сообщении регулятора говорится, что производство против Газпрома и пяти компаний за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» без необходимого согласия главы UOKiK, было начато в мае 2018 года, два года спустя были наложены финансовые штрафы, передает РИА «Новости».
Предприниматели обжаловали это решение, суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение.
Напомним, в 2020 году польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов по делу «Северного потока – 2», а европейских партнеров проекта Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall – на общую сумму в 61 млн долларов.
В мае Газпром обратился в польский суд с ходатайством приостановить рассмотрение антимонополного штрафа в размере 50 млн евро на российский холдинг по делу о «Северном потоке – 2».
В июне 2020 года Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».
После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».
Кроме того, один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell также подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.
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Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Венгрия обвинила Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер обвинил Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
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Утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации, являются ложью, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
По словам Менцера, «это поражает», но Боррель солгал. Менцер заявил в Facebook*, что санкциями ЕС хотел «положить конец» конфликту на Украине, но попытка провалилась, а Боррель стал «отрицать то, о чем ранее говорила служба, которую он возглавляет», передает ТАСС.
Менцер заявил, что Венгрия против новых санкций к России, так как та зарабатывает на продаже нефти и газа, а ЕС «платит санкционную надбавку за энергоносители и страдает от санкционной инфляции».
Напомним, Боррель заявлял, что ЕС «никогда не говорил, что санкции должны остановить» конфликт на Украине. По его версии, они ослабляют экономику России и ее военные возможности. На прошлой недел он сказал, что Евросоюз не готов пока обсуждать очередные санкции против России.
Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу
Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России
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Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.
«Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.
«Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.
«Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
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Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины
Ольга Бузова заявила, что больше не слушает рэпера Моргенштерна
Телеведущая Ольга Бузова назвала рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом) предателем Родины и заявила, что не слушает его песни.
Видеоролик с заявлением Бузовой опубликовал Telegram-канале SHOT, она сообщила, что больше не слушает рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом в России), потому что певец предал Родину, передает Лента.ру.
Напомним, рэпер Моргенштерн* попал в список иностранных агентов в начале мая.
В апреле в отношении рэпера было возбуждено новое административное производство по делу о пропаганде наркотиков с помощью татуировок, его передали в суд. Позднее суд оштрафовал музыканта на 100 тыс. рублей, после чего рэпер покинул Россию.
Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.
По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».
Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.
Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.
Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Санду призвала ЕС ввести санкции против граждан Молдавии
Санду призвала ЕС включить в санкционный список молдавских оппозиционных политиков
ЕС должен последовать примеру США и включить в санкционный список молдавских оппозиционных политиков, заявила президент Молдавии Майя Санду.
Санду сказала, что эти политики стремятся дестабилизировать ситуацию в Молдавии и регионе, поэтому против них надо ввести санкции. Она обвинила оппозиционных политиков в воровстве государственных средств и назвала их высокопоставленными коррумпированными преступниками. По словам Санду, эти политики создают угрозу для стабильности и демократии.
По ее версии, одна из таких групп якобы «напрямую финансируется из России». Санду сказала, что Москва желает «отомстить» Кишиневу за поддержку Украины и «европейский выбор», передает ТАСС.
Напомним, власти Молдавии решили узаконить санкции США против молдавских граждан. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции США против молдавских граждан попыткой повлиять на российско-молдавские отношения.
В России оценили удары Турции по военному центру США в Сирии
Востоковед Вавилов: США не оставят без внимания турецкие удары по своим объектам в Сирии
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Турция остается важным партнером для Москвы и Вашингтона. Поэтому ссориться с Эрдоганом из-за курдов ни одна из сторон не станет. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко. Ранее Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии на фоне обвинений в адрес Москвы и Вашингтона из-за ситуации на севере республики.
«Американцы, безусловно, не оставят без внимания удар Турции по центру подготовки курдских бойцов в Сирии. Однако ракетных ударов я бы не ждал. Анкара остается для Вашингтона, несмотря на все трудности, важнейшим партнером по НАТО. Вероятно, в ближайшее время мы услышим много шума на этом направлении, будет немало пропагандистской возни», – предположил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.
«Но в целом все останется на своих местах, поскольку для Турции курдские формирования и боевики представляют достаточно серьезную угрозу. Даже с учетом тех ударов, которые наносятся по их формированиям. И турки от этого противодействия точно не откажутся», – уверен собеседник.
«Что касается обвинений Эрдогана в адрес Москвы о несоблюдении Сочинских соглашений 2019 года, то тут тоже не стоит ожидать каких-то резких реакций. Турция для нас остается достаточно серьезным партнером. И об этом говорил Владимир Путин», – отмечает востоковед.
Вавилов не исключил, что курдский вопрос будет подниматься в рамках Астанинского формата, заседание которого намечено на вторник и среду. «Вероятнее всего, мы вновь подтвердим свою позицию о необходимости бороться с терроризмом. Но мы также дадим понять, что курды, как единственная многомиллионная нация, не имеющая государственности, вправе отстаивать свои интересы», – пояснил эксперт.
«Не исключаю, что в скором времени сами курды вспомнят предложения Москвы помочь в урегулировании своих проблем с Дамаском и Анкарой. У нас с ними достаточно близкие отношения. И Россия выступает за то, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Но курды смотрят по обстановке и зачастую принимают ту сторону, которая им выгодна в конкретный период времени», – подчеркивает Вавилов.
В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что обвинения Эрдогана никак не скажутся на политике Вашингтона в части курдского вопроса. «Американцы действительно помогают курдам. Но они оказывают поддержку не «Рабочей партии Курдистана», а всему движению за автономию и, что называется, за все хорошее. Это продолжается десятилетиями», – говорит он.
Эксперт также уверен, что решить проблему с курдами практически невозможно. «Создавать условное Курдское государство – бред. Давать им автономию? Непонятно, какую конкретно и как. Напомню, что Башар Асад, как только пришел к власти, пытался сделать нечто подобное, но не получилось», – отметил собеседник.
«Претензии Эрдогана к России тоже понятны. Турция утверждает, что ракетные удары были нанесены по террористам, к которым Москва относится не так жестко, как хотелось бы Анкаре. Эрдогана это очень раздражает. Дело в том, что российско-турецкое сотрудничество с каждым годом все больше разрастается, но такие болезненные вопросы тормозят это развитие», – предполагает востоковед.
Малашенко также настаивает на том, что в ближайшее время в курдском вопросе не стоит ожидать кардинальных изменений. «Это большая международная проблема. И для того, чтобы как-то обсудить этот вопрос, необходимо провести встречу, на которой будут присутствовать все заинтересованные стороны. Но нынешняя международная обстановка пока не позволяет этого сделать», – пояснил он.
«Ситуацию осложняет тот факт, что курды – не едины. То есть фактически не очень понятно, с кем говорить, не с «Рабочей партией Курдистана» же. Вероятно, это тот случай, когда и Москве, и Вашингтону стоит немножко помолчать. Ни критика в адрес Эрдогана, ни оправдания не возымеют никаких результатов», – заключил Малашенко.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются.
На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям в Сирии, а Россия не выполняет свою часть Сочинских соглашений 2019 года.
По словам турецкого лидера, США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».
Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре.
Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.
По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.
В свою очередь спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности. Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдоган перешел к одновременной критике России и США в контексте конфликта в Сирии.
Президент Польши Дуда заявил пранкерам Вовану и Лексусу о нежелании воевать с Россией
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Глава Польши Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
Опубликована видеозапись, согласно которой Дуда рассказал, что ведет себя «крайне осторожно», так как Польше «не нужна война с Россией», передает ТАСС.
Также Дуда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всегда уверял его в том, что в происходящем виновата только Россия.
При этом сам польский лидер признал, что боится ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
Напомним, Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД писала о разрушительной силе лжи Зеленского для НАТО.
Сам Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.