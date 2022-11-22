Специалист предсказал разнообразие моделей российских беспилотников

Глава «Аэронекст» Бабинцев заявил о 100 разных типах российских беспилотников к концу года

Перечень российских коммерческих и государственных разработчиков беспилотных воздушных судов (БВС) к концу 2022 года расширился до порядка 100 различных устройств, сообщил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

В числе этих беспилотников указана линейка мультироторных аппаратов, это гоночные модели для спорта, коммерческие модели для ведения аэрофотосъемки и распространения агрохимикатов, сказал Бабинцев в беседе с «Газетой.Ru».

Также есть аппараты самолетного типа с ДВС, с электрическими двигателями, умеющие работать на дистанции до 300 км и до порядка 1000 км. Создаются БВС для авиации самолетно-мультироторного вида, в том числе крупные модели. В числе таких устройств разрабатываются аэротакси.

Бабинцев указал, что разнообразие таких дронов уменьшится в дальнейшем, из сотен разновидностей останутся десятки. По его мнению, для выполнения всех сценариев хватит и 20–30 типов моделей. Регулировать разнообразие разработок будет рынок.

Ассоциация «Аэронекст» входит в Национальную технологическую инициативу. В нее входят как государственные, так и коммерческие предприятия, разрабатывающие и производящие гражданские беспилотники.

Ранее в ноябре российская Hover, создавшая модель беспилотного аэротакси, начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.