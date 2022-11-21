Историки рассказали о роли украинских националистов в уничтожении советских граждан

Архивистами проекта «Без срока давности» опубликован набор документов из отечественных и зарубежных архивов о зверствах украинских националистов в годы войны, заявил руководитель федерального архивного агентства Андрей Артизов на проходящем в Гатчине международном форуме «Без срока давности».

«В 2012 году за два года до известных событий 2014 года мы впервые опубликовали набор документов в сборнике «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны». Более 1000 первоклассных источников об организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* из отечественных и зарубежных архивов, в том числе архивов Германии и Польши», – рассказал Артизов.

«Под языком подлинных источников они заставляют размышлять над сложными темами, например, «где заканчивается движение за независимость и начинается коллаборационизм, где начинаются преступления, ненависть к народам, какова действительная роль украинских националистов в уничтожении своих соотечественников – советских граждан», – отметил руководитель федерального архивного агентства.



А председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский в своем выступлении рассказал о преступлениях нацистов в Донбассе в годы Великой Отечественной войны.

«Донбасс пострадал, во всяком случае, не меньше, чем остальная территория Советского Союза от фашистской оккупации. Людей сбрасывали в шахты, их вырезали, расстреливали, тех мирных граждан, которые не успели эвакуироваться. Огромной экономический ущерб нанесен и, конечно, 80-летие освобождение Донбасса, которые мы будет отмечать в следующем году, на мой взгляд, должно стать поводом, чтобы мы объединили усилия, собрали и сделали достоянием гласности максимальное количество достоверных данных о том, что происходило на этой земле в годы оккупации», – сказал Могилевский.

Форум «Без срока давности» начал в понедельник работу в Гатчине, он приурочен к годовщине Нюрнбергского трибунала, а в его программу, помимо выступлений авторитетных специалистов, входят театрализованные представления, фестиваль документального кино, открытие нового памятника и многое другое. Кроме того, форум станет центральной площадкой Всероссийской исторической игры «Последний трибунал», которая будет посвящена не только Нюрнбергскому, но также Токийскому и Хабаровскому процессам. Игра позволит в интересной форме познакомить молодых людей с доказательной базой судебных процессов над нацистами времен Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам форума «Без срока давности», в котором призвал помнить о преступлениях нацизма, а также хранить правду о Победе в Великой Отечественной войне.