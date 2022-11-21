Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».

Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.

«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.

Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.

Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).