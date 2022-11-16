Глава МИД Венгрии объяснил остановку прокачки нефти по «Дружбе»

Глава МИД Венгрии: Прокачку нефти по «Дружбе» остановили из-за повреждения трансформаторной станции

Прокачка нефти по нефтепроводу «Дружб» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в результате ракетного удара со стороны России значительно пострадала украинская энергетическая инфраструктура Из-за этого временно была приостановлена поставка нефти по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости».

Сийярто добавил, что сам нефтепровод не пострадал, повреждения получила только обслуживающая его инфраструктура и трансформаторная станция.

Между тем украинская сторона заявила, что сегодня не планирует возобновлять транспортировку нефти «Дружбе», сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).