В МАГАТЭ направили отчет по обстрелам ЗАЭС в штаб-квартиру агентства

Эксперты МАГАТЭ отправили свой отчет по обстрелам Запорожской АЭС в штаб-квартиру агентства

Эксперты МАГАТЭ после ознакомления с местами попаданий украинских снарядов на территории Запорожской АЭС направили отчет в штаб-квартиру агентства, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Карчаа отметил, что в два часа дня они передали свой доклад в свою штаб-квартиру, пишет ТАСС.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов.

Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.