Немецкий экспорт в Россию в октябре упал более чем в два раза

Destatis: Немецкий экспорт в Россию в октябре упал на 59,2%, до 1 млрд евро

Экспорт в Россию из ФРГ в октябре 2022 года упал на 59,2% до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis.

Как сообщает Destatis, экспорт Германии в Россию упал на 59,2%, до 1 млрд евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем прошлого года, передает РИА «Новости».

Таким образом, Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.

Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 млрд евро.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что венгерская сторона в 2022 году из-за европейских санкций, введенных в отношении России, потеряла 10 млрд евро.