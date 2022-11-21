Роналду стал первым человеком в мире с 500 млн подписчиков в соцсети

Португалец Роналду стал первым человеком с 500 млн подписчиков в одной соцсети

Форвард сборной Португалии по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

В 2022 году количество подписчиков Роналду увеличилось на 100 млн человек. На нападающего сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси подписаны 376 млн пользователей, передает РИА «Новости».

В феврале 2021 года Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в разных социальных сетях. Португальский футболист набрал 261 млн подписчиков в Instagram*, 148 млн в Facebook* и 91 млн в Twitter.