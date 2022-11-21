Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ

Читателей Bild шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека в 400 тысяч евро

Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тыс. евро.

Bild пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тыс. евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране, передает РИА «Новости».

«Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!» – написал один комментатор.

«Это величайшая наглость! Нет денег на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих «скромных» нужд, то неожиданно появляются миллионы», – возмутился один из пользователей.

«Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа», – отметил читатель.

«Подиум или политика... решать Хабеку. Он может записать себя в модели. Жители Германии будут ему признательны, поскольку он абсолютно не компетентен в качестве вице-канцлера», – поделился мнением четвертый пользователь.

«Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа», – подытожили участники обсуждения.

Ранее Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.