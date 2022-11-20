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Маск восстановил страницу Трампа в соцсети Twitter
Владелец компании Twitter Маск восстановил страницу 45-го президента США Трампа в социальной сети
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Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил о решении разблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети, после чего учетная запись политика со всеми опубликованными ранее сообщениями была восстановлена.
Маск сообщил на своей странице в одноименной социальной сети, что «люди высказались» и теперь аккаунт Трампа будет восстановлен, после чего страница 45-го президента США в Twitter со всеми ранее опубликованными сообщениями была восстановлена. Последнее опубликованное Трампом сообщение датируется 8 января 2021 года, передает ТАСС.
В пятницу Маск спросил у пользователей социальной сети, стоит ли разблокировать страницу Трампа. В опросе приняли участие около 15 млн пользователей, 51,8% из которых высказались за разблокировку. При этом сам Трамп дал в субботу понять, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от того, какими будут результаты голосования.
Напомним, в среду Трамп объявил о выдвижении на пост следующего президента США.
Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
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Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.
«Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.
«Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.
В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.
Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он.
Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.
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НАТО заявила о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике
НАТО сообщила об инциденте с облетом самолетами России кораблей альянса
НАТО утверждает, что во время учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса «небезопасным».
По данным командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра), передает РИА «Новости».
В НАТО заявили, что это было небезопасно и непрофессионально, так как проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений.
При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы». В Минобороны России заявили, что все полеты выполняются строго в соответствии с правилами.
МИД отреагировал на отказ Польши Лаврову в совещании СМИД ОБСЕ
МИД: Отказ польских властей Лаврову в участии совета СМИД ОБСЕ беспрецедентен и провокационен
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Решение польских властей не допустить главу российского МИД Сергея Лаврова к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ является провокацией, считают в МИД России.
В заявлении ведомства указано, что подобное решение польских властей невероятно и провокационно. Более того, такие действия недопустимо для председателя организации, в которой находятся в качестве суверенных и независимых государств 57 стран, передает РИА «Новости».
В МИД заявили, что в течение этого года Польша ломала основы ОБСЕ, а большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в «суррогатном» формате.
Подобное решение польских властей в российском МИД сочли неприемлемым выпадом и назвали кульминацией «антипредседательства» Польши.
Ранее Польша отказала России в выдаче виз делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, заявив, что допуск России и Белоруссии к осенней сессии нарушил бы принцип солидарности с Украиной.
Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинские активисты напали на двух французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинские активисты напали на двух французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса в Париже и против поставок вооружений Украине, сообщила организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
По словам активистки, блогеры пришли снимать митинг, но на них напали украинцы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. В результате завязалась драка, всех забрали в полицию, передает РИА «Новости».
Анна Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью после окончания демонстрации в кафе неподалеку.
Ранее более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и прекращения поставок оружия Украине. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами «Stop killing Donbass» («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры.
Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.
МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США
Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими
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Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного обострения конфронтации в российско-американских отношениях по вине Вашингтона неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив.
Он подчеркнул, что попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.
Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ России будет незамедлительным.
Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля якобы «принадлежит» США, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года. После этого в Госдуме заявили, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску, за которую так и не заплатили русскому царю, вернут России.
На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона
Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.
Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
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Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».
Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».
«Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.
Страны АТЭС разошлись во мнениях по оценке конфликта на Украине
Большинство стран-участниц АТЭС осудили действия России на Украине, но имеются и иные мнения
Многие лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) раскритиковали конфликт на Украине из-за ситуации в мировой экономике, однако были и другие оценки конфликта и введенных санкций.
Согласно декларации международной экономической организации, большинство членов АТЭС осудили начавшуюся в феврале спецоперацию на Украине, отметив, что страдают люди и мировая экономика. В том числе растущая инфляция, нарушение цепочки поставок, выросшие риски энергетической зависимости, передает РИА «Новости».
Ранее входящие международной экономической организации АТЭС страны сошлись в решении провести ряд совместных действий по борьбе с коррупцией.
Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР
Власти ДНР сообщили о продвижении военных по всей линии фронта
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он также отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Накануне российские военные освободили от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
Шольц предостерег от войны России и НАТО
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.
Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.
Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Взрыв и крупный пожар произошел на газозаправочной станции в Ленобласти
Крупный пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленобласти
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Экстренные службы тушат крупный пожар на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, данных о пострадавших нет, сообщили власти областного правительства.
В сообщении в Telegram-канале правительства Ленобласти говорится, что две бригады спасателей тушат огонь на газозаправочной станции в районе Всеволожска. Данных о пострадавших пока не поступало.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе, передает РИА «Новости».
Между тем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил в своем Telegram-канале, что пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. По его словам, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет, причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Местные власти назвали предварительные причины взрыва баллона. Ими могли стать неправильное хранение и использование.
Количество погибших достигло девяти человек, из них четыре ребенка. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдать семьям погибших по миллиону рублей.
Зеленский заявил, что вместо мира Россия хочет передышки в боевых действиях
Президент Украины обвинил Россию в том, что она не планирует договариваться мирно, а стремится взять тайм-аут
Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.
По его словам, Москва может взять небольшую паузу для того, чтобы восстановить силы, что еще больше усугубит ситуацию. При этом он обозначил собственную формулу мира, состоящую из десяти пунктов, основными являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».
Ранее украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.
Названа предварительная причина ЧП на Сахалине
Местные власти допускают, что причиной взрыва является неправильная эксплуатация газового баллона
Неправильное хранение и использование газовых баллонов могло стать причиной обрушения жилого дома, выразили мнение в администрации Тымовского района Сахалина.
Уточняется, что имеющийся слух о возможной причастности к взрыву местной пекарни, не подкреплен фактами. Так, местные власти уточнили, что в самом здании, где произошло обрушении, пекарни нет. Представители администрации склонны посчитать произошедшее несчастным случаем, передает РИА «Новости».
Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП.
Позднее число погибших увеличилось до девяти.
Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
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На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.
Bild: Немецкая фирма по изготовлению украшений к Рождеству закроется из-за санкций против России
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Немецкая компания по производству рождественских игрушек и украшений из немецкой федеральной земли Саксония Schwibbogen («Швиббоген») может прекратить работу из-за антироссийских санкций на древесину, сообщает газета Bild.
По данным издания, компания, которая проработала в сфере декоративно-прикладного искусства более 30 лет, уже сейчас производит продукцию исключительно на заказ, так как массово создавать игрушки невозможно из-за наложенных санкций на российскую древесину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Владелица бизнеса Катя Таулин отмечает, что раньше ее компания круглый год создавала игрушки и украшения. На сегодняшний день она вынуждена поднять цены, так как с лета перестала получать российскую березовую фанеру через оптовиков, чья доля на рынке составляла 93%.
При этом Таулин добавил, что альтернативы просто нет.
«Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно», – сказала она.
Руководитель компании подчеркнула, что другие варианты древесины отличаются худшим качеством.
По словам Таулин, склад для материалов в данный момент почти пустой, также присутствуют проблемы с поставкой кабелей и коробок. Мастер не исключает того, что в ближайшее время не сможет четко ответить сотрудникам, как они будут работать дальше.
«Эти санкции вредят нам и нашей стране», – заключила она.
Тем временем стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув рекордных 153,938 млрд долларов.