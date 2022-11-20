В Польше допустили отправку войск на Украину при ослаблении Киева

Gazeta Wyborcza: При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину

При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит мнение политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.

Как считает политолог, при дальнейшем ослаблении Украины, Соединенные Штаты будут оказывать давление на правительство Польши, чтобы вынудить Варшаву оказать Киеву непосредственную помощь и «вступить в войну», передает РИА «Новости».

По мнению Сыкульского, Варшава уже начала готовится к участию в боевых действиях на Востоке, о чем говорят принятые в Польше законодательные акты, в том числе закон «О защите Отечества», который восстанавливает срочную военную службу, и, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин.

Напомним, в конце октября экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник выразил мнение, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.