Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть

Французский обозреватель заявил о возможности России продавать нефть по сниженной цене в обмен на ее страхование

Россия могла бы продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки, выразил мнение автор статьи во французском издании Causeur.

Как подчеркивает публицист, Россия не будет ограничивать нефтяной экспорт после установления потолка цен, в том числе и по причине ограниченной емкости хранилищ на территории страны. Поэтому есть смысл предоставить льготный режим любой партии российской нефти, которая уйдет по цене меньше «потолка», а страны Европы, в свою очередь, объявят об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, передает Прайм со ссылкой на Causeur.

Журналист утверждает, что таким образом ЕС может сохранить запрет, избегая эффекта бумеранга для экономик. Однако автор статьи признает, что предложенная им схема достаточно хитра и рискованна, так как нет уверенности, что ее можно будет запустить.

Тем временем аналитики Vortexa подсчитали, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак.

Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.

В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.