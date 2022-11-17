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Обломки американской ракеты с истекшим гарантийным сроком нашли в ДНР
Американская ракета AGM-88 HARM с истекшим 25 лет назад гарантийным сроком самоуничтожилась в ДНР
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У Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад, сообщают информационные агентства.
По всей видимости, ракете не удалось захватить цель, после чего она самоуничтожилась, передает РИА «Новости».
Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что НАТО использует Украину как площадку для утилизации устаревшего вооружения.
ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области
Украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
При этом он назвал в целом ситуацию на Луганском направлении стабильно напряженной, добавив, что украинские боевики бросают силы на попытки прорвать оборону российской армии, передает ТАСС.
О готовящейся попытке ВСУ прорвать оборону Марочко заявил накануне, отметив переброску танковых групп и значительных сил и средств ВСУ в район линии соприкосновения в ЛНР.
До этого экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной, по силам противника наносятся массированные удары.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
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Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
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Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
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Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
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Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара
С направлений Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) есть положительные доклады, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Он добавил, что в направлении Артемовска и Соледара «мы метр за метром проходим вперед», передает ТАСС. При этом Марочко добавил, что ситуация на данном направлении по-прежнему остается серьезной.
«Противник сейчас пытается удержать те плацдармы, а они действительно очень серьезные – там сооружены в инженерном отношении довольно серьезные фортификационные сооружения, и нашим военнослужащим приходится довольно-таки тяжело на данных участках местности», – заключил Марочко.
Ранее сообщалось, что «Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
«Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК
Боец «Вагнера» рассказал о сбитом в боях за Опытное украинском штурмовике
Бойцы «Группы Вагнера» сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска Опытное, передает источник.
Как рассказал боец из группы ПВО, был сбит украинский штурмовик-бомбардировщик. По его словам, в связи с необходимостью оперативной смены позиции, сложно было разглядеть, что это был за самолет: либо Су-25 «Грач», либо Су-24, передает РИА «Новости».
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили об уничтожении танка с англоязычным экипажем в ДНР.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Президент Польши счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем
Президент Польши Дуда: Произошедшее на границе с Украиной было единичным случаем
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Дуда заявил, что на данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем и ничего не указывает на то, что могут произойти новые, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не спешить с выводами. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В России указали на деградацию украинских ракетчиков
Военный эксперт Сивков: Ошибки ПВО Украины ярко иллюстрируют уровень подготовки ракетчиков ВСУ
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Кадры с места падения ракеты в Польше подтверждают, что речь идет о комплексах С-300, используемых Украиной. Это не первый случай, когда украинские системы ПВО работают некорректно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ракетный инцидент в польском селе Пшеводув.
«Если судить по кадрам, размещенным в сети, очевидно, что по селу прилетела небольшая ракета. Например, вес боевой части «Калибра» составляет 400 килограмм. Одним попаданием он может снести целый дом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Скорее всего, боевая часть упавшей в Польше ракеты была в пределах 100 килограмм, как и у ракет комплекса С-300. Кроме того, уже найдены обломки корпуса, которые также на это указывают», – продолжил собеседник.
«Мы видим, что диаметр воронки составляет порядка трех метров, а глубина – около двух метров. Таким образом боевая часть ракеты была ориентирована на поражение в определенном секторе. Причем упор делался на лобовую проекцию удара, а не на боковую. Все это еще раз наводит на мысль о ЗРК», – полагает эксперт.
«Кроме того, Россия не размещает свои зенитные ракетные комплексы вблизи Польши. Таким образом можно прийти к выводу, что это была ракета украинской системы ПВО, которая попросту сошла с траектории, в результате чего упала на территорию сопредельного государства», – рассуждает Сивков.
Он также указал на тот факт, что это не первый случай сбоя в работе украинских систем ПВО. «Основная причина всех проблем в том, что зенитчики ВС Украины крайне плохо подготовлены, их уровень деградирует», – говорит эксперт.
Собеседник напомнил, как в 2001 году во время учений украинских сил ПВО в небе над Черным морем был сбит российский самолет ТУ-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск.
«Да и за время проведения СВО мы видели множество примеров, как ВСУ, пытаясь сбить наши крылатые ракеты или беспилотники, попадали по своим жилым домам. Но нельзя списывать все промахи на низкий уровень подготовки кадров. Свою роль играет использование устаревшей техники, а также несвоевременное техобслуживание вооружения», – заключил Сивков.
В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводуб в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушен трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороны.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем, Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагает подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре.
О том, что инцидент в Пшеводубе – следствие неудачной работы ПВО Украины – пишет и ряд военных экспертов. Так, военкор Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина нанесла ракетный удар по Польше и какие ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией.
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Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Стало известно о сокрытии Киевом начала гуманитарной катастрофы в Херсоне
Советник врио губернатора: Киев скрывает начало гуманитарной катастрофы в Херсоне
Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, в Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа, которую киевский режим скрывает, передает ТАСС.
Малькевич рассказал, что на фото, которые были опубликованы в украинских источниках «до введения жесточайшей цензуры», были люди, набиравшие воду в Днепре из-за проблем с водоснабжением.
«Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – добавил он.
Малькевич напомнил, что когда Россия заходила в Херсон весной, она наводила порядок, были и подвоз воды, и полевые кухни, и оперативное устранение всех проблем, в то время, как со стороны пиар-властей и Зеленского нет ничего, кроме сведения счетов.
Ранее Комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.