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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех»
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Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными.
Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
Названы не поддержавшие резолюцию о выплате Россией «репараций» страны
Против резолюции ГА ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались
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Против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались.
Против продвигаемого Западом проекта резолюции проголосовали 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.
Кроме того, 73 государства воздержались при голосовании по резолюции.
Из стран постсоветского пространства такую позицию заняли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. При этом Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония поддержали резолюцию. Азербайджан и Туркмения не принимали участия в голосовании.
Из входящих в БРИКС стран при голосовании воздержались Бразилия, Индия и ЮАР. Такую же позицию заняли Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Королевство Бутан, Боливия, Ботсвана, Бруней, Бурунди, Камбоджа, Конго, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Королевство Эсватини, Габон, Гамбия, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Ямайка, Иордания, Лаос, Ливан, Лесото, Ливия, Мадагаскар, Малайзия, Мавритания, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Оман, Пакистан, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сербия, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Таиланд, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, ОАЭ, Вьетнам, Йемен.
Еще 11 стран не принимали участия в голосовании. Помимо Азербайджана и Туркмении, это Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Содружество Доминики, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Королевство Тонга, Танзания, Венесуэла.
Как отметил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, больше половины членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, не поддержали проект продвигавшейся Западом резолюции. Дипломат выразил уверенность, что это фиаско для тех, кто навязывает всему миру порядок, основанный на правилах, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.
В России оценили данные о прорыве ВСУ на левый берег Херсонщины
Михаил Онуфриенко: Алешки и Каховка остаются под контролем ВС России
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Каховка и Алешки контролируются нашими войсками. Попытки высадить десант на островах предпринимались противником, но диверсионные группы ВСУ были уничтожены. Пока наступления на данном направлении не предвидится. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Информационное напряжение в данной ситуации началось со слов некоторых блогеров о том, что наши отступили из Каховки и Алешек. Тем не менее по состоянию на утро Каховка и Алешки контролируются нашими войсками», – пояснил аналитик.
«Однако попытки высадить десант на острова у ВСУ действительно фиксировались. Уже подтверждено уничтожение диверсионных групп противника. Эвакуация граждан из Каховки и Алешек продолжается, однако делается это из-за постоянных обстрелов ВСУ с правого берега», – подчеркивает собеседник.
«Я пока не ожидаю наступления ВСУ на этом направлении. К тому же сейчас подтверждается переброска освободившихся сил противника в Донбасс. В частности, под Артемовск перебрасывается как минимум одна бригада. В целом же на Херсонщине у противника высвободилось до восьми бригад. Кроме того, в Донбасс отправляется часть киевского гарнизона, потому что командование ВСУ не ожидает наступления со стороны Белоруссии», – добавил Онуфриенко.
Напомним, Новая Каховка, Каховка и Алешки в Херсонской области стали целью артиллерийских обстрелов ВСУ после занятия ими правого берега Днепра. В ночь с 14 на 15 ноября ряд Telegram-каналов сообщал о боях, ведущихся за эти населенные пункты. Однако к утру вторника стало известно о сохранении ВС России контроля над левобережьем Херсонщины.
«На утро Алешки – наши, и весь плацдарм по левому берегу от Новой Каховки до Кинбурнской косы – наш. Это не значит, что противник не пытается прощупывать оборону здесь. Кто видел разветвленную сеть рукавов Днепра здесь, тот понимает, что возможностей для переправки ДРГ на наш берег уйма», – сообщает военкор «Комсомолки» Александр Коц.
«Но мне почему-то кажется, что сейчас здесь они не попрут. Во-первых, побоятся, что мы подорвем дамбу. Во-вторых, высвобождение сил из-под Херсона и переброска их на Запорожское направление выглядят логичнее. А там – разрубающий удар через Пологи и Орехово на Токмак. Дальше – хоть на Мелитополь, хоть на Бердянск. Алешки с косой тогда и сами посыпятся. Другой вопрос, что здесь, в Запорожской области, к этому готовятся. Серьезно готовятся», – добавляет Коц.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии, который получает новое стратегическое значение.
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Главком ВСУ исключил возможность компромисса с Россией
Главком вооруженных сил Украины Залужный: ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, которому сообщил, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Из заявления Залужного следует, что украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Главным условием он назвал оставление Россией всех освобожденных от ВСУ территорий, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов захотел организовать переговоры между Россией и Украиной.
В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
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Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.
Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
Эксперты объяснили, почему гибель Зеленского невыгодна России
Эксперты оценили разумность огневого поражения Зеленского российскими войсками
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«Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.
«Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.
Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.
«По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.
«Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.
В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента.
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.
Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.
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Небензя: Запад намерен финансировать поставки оружия Киеву из российских активов
Постпред России при ООН Небензя: Запад хочет разморозить активы РФ для оплаты вооружений Украине
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Запад давно хочет разморозить попавшие под санкции активы РФ, для того, чтобы профинансировать поставки оружия Киеву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании спецсессии ГА ООН по Украине, посвященном рассмотрению украинского проекта резолюции о репарациях Киеву.
Небензя отметил, что не сомневается в том, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. По его словам, Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов, передает ТАСС.
Он добавил, что им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
В Запорожской области отбита крупная атака ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака вооруженных сил Украины
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Штурмовая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в начале прошлой недели штурмовая группа вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва в Запорожской области. По имеющимся у него данным, ВСУ располагали тремя ротами танков Т-72, которые были переданы Польшей, и танками Т-64. При этом он отметил, что не владеет информацией о том, кто сидел в танках: поляки или военные ВСУ. Рогов также сообщил, что в атаке принимали участие 20 БМП-1, БТР YPR-765, которые были обнаружены с помощью беспилотников, после чего по ним отработали ВКС, РСЗО, передает ТАСС.
По имеющимся у него данным, подтвержденные потери противника составили: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Он также сообщил, что в атаке принимали участие боевики батальона «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска.
Рогов сообщил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе атакующей группы были боевики «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). Он уточнил, что это произошло по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь.
Как подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией», это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении.
Он также отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. Так, по имеющимся у него данным, за три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три вертолета Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, так как украинские вертолеты у ВСУ к тому моменту уже закончились. Кроме того, Рогов сообщил, что в минувшую субботу были уничтожены три гаубицы М777, причем «накрыли» поляков, американцев и британцев – уничтожены порядка 30 боевиков.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили за сутки около 300 украинских военных.
На Украине уничтожили снабжавший электричеством две области энергообъект
На Украине уничтожили энергообъект, снабжавший электричеством часть Херсонской и Николаевской областей
Энергетический объект, который обеспечивал электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской, уничтожен, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.
По его словам, он больше не существует. Были взорваны два автотрансформатора весом 250 тонн.
«Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная... дополнительно расстреляно и сокрушено», – написал Кудрицкий на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас идет работа по налаживанию поставок энергии в занятую украинскими войсками часть Херсонской области и соседние регионы. Для этого Киев уже попросил у Запада необходимое оборудование. Помочь согласились Польша и Франция.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден.
Эксперт указал на позитив в антироссийской резолюции ГА ООН о «репарациях» Украине
Политолог Трухачев: Запад превратил ГА ООН в площадку для войны с Россией
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Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН – часть развязанной против России войны, однако документ поддержала, по сути, половина участников голосования, что можно трактовать как позитив для Москвы. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя итоги голосования в ГА ООН по резолюции о выплате Россией «репараций» Украине.
«Принятая резолюция не имеет никакого практического значения и носит исключительно декларативный характер. Ее главной целью является война против России. Мы пытаемся мыслить в категориях мирного времени, между тем против нас ведется война, и этот документ – ее часть», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Понятно, что за этой резолюцией стоит Британия как основной идейный вдохновитель и подрядчик в войне против России. Документ в общем-то из той же серии, что и статья премьер-министра Великобритании Риши Сунака об использовании Россией удобрений как оружия», – отметил собеседник.
«Все это делается для того, чтобы осложнить положение России в развязанной против нее войне. Кроме того, коллективный Запад готов использовать для этого любую площадку, в данном случае наиболее удобной оказалась ООН», – полагает эксперт.
«Результат голосования можно трактовать двояко. С одной стороны, документ вроде бы как принят относительным большинством. С другой стороны, за документ такого рода проголосовала, по сути, половина стран, представленных на площадке. С этой точки зрения результат голосования можно трактовать и в нашу пользу», – добавил собеседник.
Комментируя позиции отдельных стран в данном голосовании, Трухачев отметил, что «к примеру, Турция и Венгрия – члены НАТО, поэтому требовать и ожидать от них какого-то иного голосования невозможно». «Кроме того, Венгрия еще и член Евросоюза, а для Турции ЕС является главным экономическим партнером. Вместе с тем отношения с нами у Турции не самые простые. Как говорится, не присоединились к санкциям против России – и на том спасибо», – рассуждает он.
«Я бы обратил отдельное внимание на позицию большинства стран СНГ, за исключением Белоруссии. Да, они воздержались. Но еще не хватало, чтобы они голосовали против России, учитывая степень экономической зависимости от Москвы и жизни за наш счет», – подчеркнул политолог.
«Тот факт, что воздержалась Сербия, учитывая ситуацию вокруг Косово, не вызывает вопросов. Багамские острова, конечно, приятно удивили. Стоит отметить, что до недавнего времени это была абсолютно проамериканская страна, а тут они проголосовали против резолюции», – отметил собеседник.
«В позиции Израиля я тоже не вижу ничего удивительного, он не хочет злить Россию. Кроме того, Израилю явно не нравится то, как ведет себя Украина по принципиальным для него вопросам, поэтому как бы США ни давили – Израиль придерживается своей линии», – заключил Трухачев.
В понедельник Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.
Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизм по взиманию «репараций» с России для Украины.
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Минобороны: В боях за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих
В результате успешных наступательных действий 14 ноября освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики (ДНР), при его обороне вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время боев за Павловку российские войска ликвидировали до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, а также два Су-25 ВСУ, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 машин пехоты, до 30 других бронемашин. Также уничтожены шесть арторудий, среди них две американские артиллерийские системы М777, более 25 автомобилей и 28 дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Военкор: ВСУ разместили артиллерию в жилой застройке Херсона
Украинские военные успели разместить в жилой застройке на занятом им берегу Днепра артиллерию, которая начала обстреливать приграничные районы, сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков.
Обстрелы слышны рядом с городом Алешки в Херсонской области, сообщил Сапоньков в своем Telegram-канале.
«Думал, миномет, оказалось, гаубица 152 или 155 миллиметров», – указал он.
Военкор со ссылкой на данные артиллерийской разведки пояснил, что огонь ведется из самого Херсона, из района Остров.
«Освободители» первым делом поставили артиллерию в жилую застройку. Потом будут орать, что мы бьем по жилой застройке», – заключил Сапоньков.
Ранее в администрации Скадовского района Херсонской области поймали группу наводчиков ВСУ, состоявшую из бывших заключенных. Там поясняли, что группу задержали в районе Алешек.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по выплате Россией репараций Украине
Генассамблея ООН приняла проект резолюции по механизму выплаты Россией репараций Украине
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине.
Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины, сообщает ТАСС.
Резолюция «рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».
Напомним, инициатива стран Запада создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожна», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА ООН по Украине, на которой рассматривает проект резолюции о взимании репараций с России.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
В Совфеде указали на юридическую ничтожность резолюции о «репарациях»
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожной
Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными, передает РИА «Новости».
При этом вице-спикер Совфеда выразил уверенность, что юридическая ничтожность не остановит инициаторов и авторов в главном, ради чего затевалась эта акция, – придать видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию российских активов.
Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что инициатива стран Запада создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожна».
В ЛНР рассказали о действиях противника в направлении Сватово и Кременной
Родион Мирошник: ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной
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ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной. Однако каждый раз, когда мы фиксируем концентрацию сил противника, наносится удар по их формированиям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.
«На протяжении нескольких недель не прекращаются попытки прорыва нашей линии обороны в ЛНР, которая была сформирована после перегруппировки из Харькова на Кременском и Сватовском направлениях. Ключевая задача ВСУ на сегодня – дорога между Сватово и Кременной. Они очень хотят перерезать эту артерию в районе села Червонопоповка», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Пока нам удается выявлять все случаи концентрации войск противника, после чего они подавлялись и подвергались артобстрелам. Сейчас, по данным наших разведслужб, на нашем направлении идет постоянное перемещение войск, мы фиксируем активное движение ВСУ», – продолжил собеседник.
Дипломат подчеркнул, что сегодня, как только скопление войск противника попадает в зону досягаемости артиллерии, оно сразу разбивается. «Очевидно, что ВСУ к чему-то готовятся. Но пока не известно, к чему конкретно», – заметил он.
«Кроме того, Зеленский и командование ВСУ вновь пытаются получить политическую «перемогу». Для них это крайне важно. Мы осознаем это и намерены противодействовать», – заключил Мирошник.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ усиливают бронетанковыми группами подразделения, которые могут задействовать на направлениях городов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная в республике. По его словам, командование принимает все меры для сдерживания противника.
Также Марочко заявлял, что дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления.
При этом противник ежедневно предпринимает попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции республики.
Накануне Минобороны сообщило, что была отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, уничтожено пять бронемашин.
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В США описали реакцию властей Украины на идею переговоров с Россией
Politico: Заявление генерала ВС США Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом разгневало власти Украины
Заявление председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом разгневало украинских чиновников, сообщили осведомленные источники изданию Politico.
Как сообщает издание, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне со своей стороны утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину, поэтому, как заявил изданию один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем отправить еще 100 тыс. человек в эту бездну.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США захотел организовать переговоры между Россией и Украиной. Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил главе комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.