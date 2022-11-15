Лукашенко заявил, что Минск и Москва готовы решить задачи по импортозамещению

Лукашенко заявил, что Минск и Москва готовы решить все задачи по импортозамещению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна совместно с Россией справятся с задачами по импортозамещению, компании республики все чаще переходят на отечественное и российское сырье, а экспорт белорусских двигателей в Челябинскую область уже вырос в 4,5 раза.

Об этом заявил глава республики на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

По словам Лукашенко, страны обязательно справятся с задачей по импортозамещению, так как предпосылки для этого есть. Он подчеркнул, что сегодня тема импортозамещения вышла на первый план.

Он указал на переход белорусских компаний на отечественное и российское сырье.

«Мы свою деятельность на огромном рынке России будем расширять», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения, объем финансирования составил 1,3 млрд долларов.