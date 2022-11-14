Дипломат рассказал, в каких случаях Лавров может использовать iPhone

Свой iPhone министр иностранных дел России Сергей Лавров может использовать исключительно в личных целях, для служебных разговоров существует закрытая связь, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

«Дипломаты никогда не говорят о служебных делах по телефону. Ни по какому: ни по айфону, ни по любому другому мобильному, ни по городскому. Это категорически запрещается», – говорит Орджоникидзе.

Для обсуждения рабочих вопросов, продолжает собеседник, есть закрытая связь. Более того, даже для назначения встречи использовать личный смартфон нельзя, поскольку так третьи лица смогут узнать время и место обсуждения того или иного вопроса.

Использовать телефон дипломаты имеют право исключительно в личных целях. Для большей безопасности Орджоникидзе рекомендует пользоваться не современными смартфонами, а кнопочными телефонами, так как прослушать их куда более затруднительно, нежели современные гаджеты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила, что глава МИД РФ Сергей Лавров использует смартфон от американской компании Apple, отвечая на рекомендацию украинского журналиста Анатолия Шария отказаться от телефона данной фирмы, поскольку американские спецслужбы могут «снимать информацию» с интересующих их гаджетов. При этом она отметила, что министр не носит часов от этой фирмы.