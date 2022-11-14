ЕР отработала более 13 тыс. обращений о помощи мобилизованным и их семьям

«Единая Россия» отработала более 13 тыс. обращений о помощи мобилизованным и их семьям

Из более 13 тыс. отработанных обращений о помощи мобилизованным и их семьям большая часть касается предоставления льгот и социальных гарантий, а также решения бытовых вопросов, сообщили в «Единой России».

Всего же в партию поступило более 16 тысяч обращений. В них затронуты вопросы предоставления кредитных каникул, ошибочной мобилизации, трудовых гарантий и получения положенных выплат, говорится на сайте партии.

«Меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных по инициативе депутатов «Единой России» приняты в 80 регионах. Наиболее широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и вузах, компенсация расходов на детские сады и транспортные льготы, льготные путевки в санатории, бесплатная юридическая и психологическая помощь», – рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.

Например, в Тюменской области «Единая Россия» помогла организовать сеть центров поддержки семей мобилизованных, социальные гостиные, в которых работают психологи, юристы, волонтеры, специалисты по социальной работе. В Тульской области реализуется региональный проект поддержки карта «Zабота». Получить карту могут участники СВО, мобилизованные жители области, добровольцы и члены их семей на портале «Госуслуги 71» и во всех МФЦ региона. Участниками проекта стали 358 партнеров, готовых предоставлять жителям скидки в магазинах, аптеках и других учреждениях. Также держатели карты «Zабота» могут бесплатно посещать муниципальные спортивные учреждения.

Во всех регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных, в которых поддержку оказывают волонтеры партии и движения #МыВместе. Всего в этой работе сейчас задействованы около 5 тыс. волонтеров «Единой России».

«Большую работу партия проводит и на уровне муниципалитетов, своих местных отделений. За семьями мобилизованных закреплены депутаты разных уровней, в том числе ОМСУ. Активно помогают представители бизнеса, общественные организации, жители городов и сельских территорий. Все помогают в меру своих возможностей – кто-то покупает необходимые продукты или товары, кто-то делает необходимые вещи своими руками. Для этого мы запустили проект «Мастерская добрых дел», – отметила Лантратова.

Помимо этого, региональные отделения «Единой России» ежедневно отправляют на фронт необходимую спецтехнику, оборудование и экипировку. Только в октябре представители партии отправили подразделениям на передовую грузы общей стоимостью более миллиарда рублей.