Разработчик пообещал российским военным костюм «железного человека»

«Армоком»: Костюм «железного человека» из композитной брони планируется создать в рамках проекта «Легионер»

Костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер», заявил заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов.

Отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать «доспех» из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия, Фаустов заявил, что работа планируется к проведению в рамках НИР «Легионер», в которой будет рассмотрена возможность изготовления бронированного «скафандра», но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет, передает РИА «Новости».

«Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого «железного человека», – отметил он.

Фаустов рассказал также, что в России создается защитный комплект для экипажей армейской авиации, в состав которого входят в том числе противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.

«Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты – есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», – сказал он.

По словам Фаустова, в этот комплект войдут противоосколочный шлем (раньше он был только противоударным), новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет с комфортом управлять вертолётом при любых погодных условиях.

Говоря о сроках создания данного защитного комплекта, Фаустов предположил, что весь цикл работ от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки будет осуществлен в ближайшие два-три года.

Он рассказал также, что в интересах российских силовых структур создан щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета.

«Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается», – сказал Фаустов.

По его словам, этот щит весит около 35-36 килограмм, для его переноски предусмотрена специальная подвеска, которая крепится на плечи, также боец-щитовик в будущем может оснащаться экзоскелетом для разгрузки.

Ранее в понедельник Фаустов сообщил, что сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России.