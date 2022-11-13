В ЛНР открыли отделение бизнес-объединения «Опора России»

В Луганской Народной Республике открылось отделение бизнес-объединения «Опора России», его возглавил депутат Народного Совета Луганской Народной Республики II и III созывов Денис Колесников, сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Калинин в своем Telegram-канале рассказал, что объединение видит «своей важной задачей сделать так, чтобы малый и средний бизнес четырех новых регионов страны чувствовал себя комфортно на большом экономическом пространстве России».

Для достижения цели «Опора России» уже открыла отделение в ДНР, а в воскресенье аналогичное отделение появилось в ЛНР. Также планируется открытие отделений в Запорожской и Херсонской областях.

«Мы видим, что у местных предпринимателей есть много вопросов по поводу встраивания в российскую экономику, налоговую систему и как настраивать работу в соответствие с нашим законодательством. Также есть большой интерес к открытию производств, торговых точек на территории прежде всего ЛНР, ДНР предпринимателями из других регионов России», – написал глава объединения.

Отмечается, что «Опора России» будет представлять интересы бизнесменов новых регионов, активно вести разъяснительную работу для бизнеса.