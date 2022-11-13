Папа Римский в обращении к верующим процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск отметил возможность мира на Украине, процитировав Достоевского

Мир на Украине возможен, нужно продолжать молиться и выражать солидарность с украинским народом, заявил папа римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

«Мир возможен. Не смиримся с войной», – подчеркнул понтифик, призывая католиков продолжать молиться и выражать «конкретную солидарность» с братьями и сестрами Украины, передает РИА «Новости».

Обращаясь к верующим, папа Франциск обратился к наследию великого русского писателя Федора Достоевского. Он процитировал роман «Братья Карамазовы». «Достоевский писал: «Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», – сказал понтифик.

Папа Франциск призвал к конкретным усилиям по защите окружающей среды, заботе о творении. «В этой связи я хотел бы напомнить о саммите по климату COP27, который проходит в Египте. Надеюсь, что с мужеством и решительностью будут сделаны шаги вперед по пути, намеченному Парижским соглашением», – подчеркнул он.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что папа Римский Франциск невнимательно читал русского писателя Федора Достоевского.

В прошлое воскресенье понтифик заявил, что высоко ценит русский народ, российский гуманизм. Он призвал подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на христианство.