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Папа Римский в обращении к верующим процитировал Достоевского
Папа Римский Франциск отметил возможность мира на Украине, процитировав Достоевского
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Мир на Украине возможен, нужно продолжать молиться и выражать солидарность с украинским народом, заявил папа римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
«Мир возможен. Не смиримся с войной», – подчеркнул понтифик, призывая католиков продолжать молиться и выражать «конкретную солидарность» с братьями и сестрами Украины, передает РИА «Новости».
Обращаясь к верующим, папа Франциск обратился к наследию великого русского писателя Федора Достоевского. Он процитировал роман «Братья Карамазовы». «Достоевский писал: «Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», – сказал понтифик.
Папа Франциск призвал к конкретным усилиям по защите окружающей среды, заботе о творении. «В этой связи я хотел бы напомнить о саммите по климату COP27, который проходит в Египте. Надеюсь, что с мужеством и решительностью будут сделаны шаги вперед по пути, намеченному Парижским соглашением», – подчеркнул он.
Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что папа Римский Франциск невнимательно читал русского писателя Федора Достоевского.
В прошлое воскресенье понтифик заявил, что высоко ценит русский народ, российский гуманизм. Он призвал подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на христианство.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца»
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть»
Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове.
По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми.
«Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина.
Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, когда он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства
В Госдуму внесли поправку к законопроекту с предложением лишать гражданства за действия против безопасности России
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В Госдуму внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил, сообщают информационные агентства.
В документе говорится, что гражданство прекращается, если человек, который его приобрел «в результате приема в гражданство» России, создал угрозу безопасности страны. При этом решение не зависит от времени совершения действий и даты их выявления, факт создания угрозы будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.
Кроме того, лишить приобретенного гражданства предлагается за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, передает РИА «Новости».
Также предлагается разрешить лицам 14–18 лет получать российское гражданство без нотариального заверения подписи, достаточно будет письменного согласия.
Напомним, весной Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом страны Владимиром Путиным в конце декабря. В проекте закона предлагается сократить требования для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц: соотечественников – граждан бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, предоставления поддельных документов при вступлении в гражданство.
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Тelegram-канале фото с выступления Лаврова на саммите, на котором видно, что американская делегация вместе с Байденом присутствует в зале, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС).
Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммитов АСЕАН.
Генерал США спрогнозировал дату атаки ВСУ на Крым
Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес допустил наступление Украины на Крым зимой
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму зимой 2023 года, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Генерал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) выразил мнение, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска, а значит, полуостров попадет в зону обстрелов. И именно это, по его мнению, «ослабит русскую армию», передает «Московский комсомолец».
На основании ведомых ему данных он сделал прогноз, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь». А там, по словам Ходжеса, и до Крыма недалеко.
Отставной генерал давно комментирует украинским СМИ ход специальной военной операции. В сентябре он даже написал статью в The Daily Telegraph с прогнозами относительно исхода этого противостояния. При этом он признает, что у США не хватает некоторого вооружения для помощи Украине. И призвал Европу активнее искать замену американскому оружию.
Ранее американские СМИ предупредили, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств.
Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС
Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года
Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, степень разрушений станции грандиозна, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.
Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.
Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.
Признавшийся в шпионаже на Россию британец заявил о ненависти к своей стране
Daily Mail: Подозреваемый в шпионаже в пользу России охранник посольства Смит признался в презрении к Британии
Бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит, подозреваемый шпионаже в пользу России, объявил о презрении к британским ценностям, возмутившись флагу ЛГБТ+ в дипмиссии, пишет газета Daily Mail.
В статье Daily Mail утверждается, что Смит возмущался наличием радужного флага ЛГБТ+ в посольстве, где он работал, а это расценивается, как презрение к британским ценностям, передает РИА «Новости».
Кроме того, у Смита дома нашли российский флаг, сувенир в виде игрушечного ротвейлера в натуральную величину в шапке-ушанке, книги на русском языке и советскую военную фуражку.
Ранее бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит признал в Центральном уголовном суде Лондона вину в «шпионаже в пользу российской стороны».
Пригожин попросил силовиков проверить губернатора Петербурга на госизмену
«Конкорд»: Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить губернатора Петербурга Беглова на госизмену
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Генеральную прокуратуру России и Департамент военной контрразведки ФСБ проверить губернатора Петербурга Александра Беглова по статье «Государственная измена», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», сегодня в Генпрокуратуру России и Департамент военной контрразведки ФСБ России Пригожин направил заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Детали заявления не разглашались.
31 октября Евгений Пригожин отправил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с предложением провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, на фоне спецоперации глава ЧВК «Вагнер» Пригожин нарастил авторитет, что и позволило ему вступить в открытую борьбу с губернатором Петербурга Бегловым, с которым у него давние трения.
Демократы сохранили контроль над Сенатом США
CNN и NBC предсказали сохранение демократами контроля над Сенатом США после победы Кортес-Мастро на выборах в Неваде
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Действующий сенатор США от демократов Кэтрин Кортес-Мастро побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, сообщили американские СМИ.
После 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро опережает Адама Лаксальта из Республиканской партии на 0,5% (около 5 тыс. голосов), передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кортес-Мастро набирает 48,7% голосов, Лаксальт – 48,2%. В соответствии со сложившейся практикой, ведущие американские СМИ называют победителя, когда исход голосования уже не может поменяться, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Победа Кортес-Мастро означает, что у демократов в Сенате сохраняется как минимум 50 голосов. Учитывая, что при равенстве мест с республиканцами решающим становится голос вице-президента Камалы Харрис, Демократическая партия США сохраняет контроль над Сенатом. Кому достанется еще одно место в Сенате, станет известно по результатам второго тура выборов в штате Джорджия.
Глава американского государства Джо Байден заявил: «Мы снова получили большинство». Он доволен тем, «как обстоят дела». Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что граждане США «отвергли выступающих против демократии и экстремистски настроенных республиканцев», поддерживаемых Дональдом Трампом.
Напомним, в штате Аризона победу ранее одержал еще один демократ – действующий сенатор Марк Келли. Однако Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
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Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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