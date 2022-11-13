Federalist: Новые члены конгресса США должны предложить законопроект о прекращении спонсирования Украины

Неограниченное финансирование Украины, а также энергетическая политика властей США ведут к росту инфляции и увеличению стоимости жизни американцев, Вашингтон должен остановить поставки Киеву и позаботится о собственном народе, считает бывшая помощница сенатора от штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон.

В своей статье для Federalist она указала, что требования Киева об увеличении поставок вооружений не прекращаются. Общая сумма помощи, одобренная конгрессом для него, превысила 66 миллиардов долларов. В публикации Томпсон призвала воплотить в жизнь фразу «Америка прежде всего».

По мнению автора, новые члены конгресса в первый же день работы должны предложить законопроект о прекращении спонсирования Украины, сообщает РИА «Новости».

Ранее замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил обозревателю Washington Post, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России.