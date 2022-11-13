СМИ: Twitter начал массово сокращать подрядчиков

Axios: Компания Twitter начала сокращать подрядчиков, включая модераторов

Компания Twitter (заблокирован в России) приступила к увольнению подрядчиков, работающих в ее различных подразделениях, включая тех, кто осуществляет модерацию, сообщили СМИ.

Как сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на источники, не все попавшие под сокращение сотрудники получили уведомление об увольнении. В некоторых случаях доступ к корпоративным системам Twitter аннулировали, передает ТАСС.

В то же время в компании уже предложили некоторым уволенным вернуться на работу, так как многие из них оказались необходимы для работы сервиса.

Ранее Илон Маск рассказал о возможности запуска в Twitter (запрещено в России) функции перевода денег. До этого СМИ сообщали, что Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к социальной сети Twitter платным.

Также сообщалось, что компания Twitter рассматривает возможность монетизации некоторых функций своей платформы, в том числе планируется ввести плату за отправку личных сообщений знаменитым пользователям социальной сети.