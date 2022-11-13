Reuters: Байден обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи дополнительную поддержку Киеву

Reuters: Президент США Байден обсудил с лидерами Японии Кисидой и Южной Кореи Юн Сок Елем дополнительную поддержку Киеву

Вашингтон, Токио и Сеул обсудили расширение помощи Киеву, об этом заявил президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем в Камбодже, сообщает Reuters.

Агентство Reuters сообщает, что глава Белого дома также обсудил со своими коллегами поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Кроме того, лидеры трех стран поговорили о достижении общих целей свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает РИА «Новости». Байден подчеркнул, что Вашингтон, Токио и Сеул особенно едины в вопросе КНДР.

Напомним, Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США намерены активно соперничать с Китаем, при этом следя за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.