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Минфин США предостерег Конгресс от отказа повысить потолок госдолга
Министр финансов США Йеллен заявила о гигантской угрозе для страны в случае отказа от повышения потолка госдолга
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Если Конгресс США после выборов откажется повысить потолок госдолга, это станет гигантской угрозой для страны, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
Комментируя желание некоторых республиканцев использовать данный вопрос как инструмент давления на президента США Джо Байдена, Йеллен заявила, что отказ поднимать потолок госдолга будет безответственным. Йеллен подчеркнула, что лимит «всегда поднимался», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В случае отказа от повышения лимита США столкнется с гигантской угрозой, сказала она. По ее словам, недопустимо ставить под угрозу кредитный рейтинг государства, а также работу «наиболее важного финансового рынка».
Напомним, госдолг США составляет рекордные 31,26 трлн долларов. Дефицит бюджета США в октябре составил 88 млрд долларов (в прошлом октябре он превышал 165 млрд долларов).
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.»
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд
Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились
Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так постановил проведенный над ними шариатский суд.
Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.
«Прошу прощения ради всевышнего Аллаха», – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.
По данным издания, над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.
Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.
Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.
Партия демократов в США подошла к контролю над сенатом
Fox News: Для демократов в США осталось получить еще одно место для контроля над сенатом
После того, как представитель демократической партии Марк Келли был переизбран в сенат от штата Аризона, партии не достает всего одного места для получения полномочий контроля над верхней палатой США, сообщает канал Fox News.
По прогнозу телеканала, предстоящая победа в еще одном штате – Неваде или Джорджии – позволит демократам, к слову, однопартийцам президента Джо Байдена, взять полный контроль над сенатом. Издание напоминает, что при спорном количестве голосов – в данном случае может получиться 50 на 50 – ситуацию разрешит голос вице-президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, по итогам выборов в США Республиканская партия отобрала у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса.
При этом эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) заявили, что прошедшие в США выборы в Сенат и Палату Конгресса были организованы на низком уровне, а показатели доверия к ним оказались одними из самых низких за многие десятилетия.
Так, в целом ряде штатов было запрещено требовать ID (удостоверяющий личность документ), предлагалось засчитывать голоса, отправленные по почте, даже когда нет достоверных указаний на личность отправителя.
Позднее стало известно, что в некоторых штатах США на местных выборах победили почившие политики.
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Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией
Немецкий активист Шаттауэр опубликовал видеоклип, в котором призывает Берлин приступить к переговорам с Россией
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Активист и байкер из Германии Ове Шаттауэр выложил в Сеть видеоклип, в котором побуждает немецкие власти приступить к диалогу с Россией.
В песне активист напомнил о погибших ради победы над нацизмом солдатах, призвал подумать, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной и назвал жителей России – друзьями. Клип выполнен под немного измененный мотив гимна России, передает РИА «Новости».
Видео опубликовано в его YouTube-канале.
«Россиянин – мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» – спрашивает активист.
Более того, Шаттауэр назвал членов бундестага марионетками США.
«Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» – говорится в песне.
Немецкие и российские пользователи поддержали призыв рэпера.
«Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!» – написал один из пользователей.
«Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы», – добавил другой.
«Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе», – пишет один из подписчиков немца.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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