Источник заявил об испытании западными компаниями в лабораториях на Луганщине разработанных для военных НАТО наркотиков

В лабораториях, которые были обнаружены на территории ЛНР, украинские власти и западные компании проводили испытания наркосодержащих назальных анальгетиков, созданных для военных НАТО, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» заявил, что в Рубежном выявлена схема проведения слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства. Сообщается, что испытания на Украине проводили западные фармацевтическими компании для НАТО и Киева. Позднее анальгетики использовались для военных нужд Украины.

Преподаватель кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, который до 2014 года участвовал в испытаниях различных медпрепаратов, указал, что наркосодержащих назальных анальгетиков «нет в мире», то есть речь идет об «очень современных разработках».

Он подчеркнул, что для этого требуются мощные фармацевтические базы, которых до 2014 года на Украине не было. Проведение испытаний на Украине, по его словам, позволяло сделать испытания дешевле – добровольцам и специалистам можно было платить меньше, чем в странах разработчиков. «Нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски «выхода» ненужной информации в случае неудач», – сказал Докашенко. Он отметил, что при провале исследований на Украине результаты «не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране».

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил в августе, что на жителях города Рубежного до его освобождения Россией проводили испытания незарегистрированных фармпрепаратов с высокой токсичностью.