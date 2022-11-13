Скандал с прослушкой властей спецслужбами разгорелся в Греции

Documento заявила об использовании премьером Греции Мицотакисом спецслужб для прослушки министров и военных

Спецслужбы Греции по указанию главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса шпионили за его окружением, политическими оппонентами, министрами, военными и журналистами, сообщают СМИ.

Сообщается, что в рамках «Мицотакис-гейта» с помощью шпионской программы Predator прослушивали в том числе соратников и друзей премьера, его жену, религиозных деятелей, сотрудников СМИ, политиков «для личного шантажа и манипулирования непослушными министрами», передает ТАСС со ссылкой на Documento и Efimerida ton Syntakton.

Documento утверждает, что прослушка велась спецслужбами, которые находились под непосредственным контролем премьера. Мицотакис отверг причастность к прослушке, заявив, что за обвинениями стоит Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс (СИРИЗА – ПА) и экс-премьер Алексис Ципрас.

Напомним, Мицотакис занимает радикально враждебную позицию по отношению к России в связи с ситуацией на Украине. Мицотакис и его партия «Новая демократия» на прошлых выборах разгромила СИРИЗУ с большим запасом и впоследствии заметно «закрутила гайки» в области свободы слова.