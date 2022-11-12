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Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской РСЗО HIMARS
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Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передали образец одному из военных конструкторских бюро для изучения, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Рожин сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad, что российскими спецслужбами по агентурным каналам был получен доступ к целой ракете РСЗО HIMARS, которая была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
По имеющимся у Рожина данным, одно из российских военных конструкторских бюро уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по изучению изделия.
Напомним, США неоднократно передавали Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские города в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
США предложили Индии отказаться от сервисов Запада ради нефти России
Глава Минфина США Йеллен допустила покупку Индией российской нефти по любой цене без сервисов Запада
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Администрация Соединенных Штатов считает допустимым дальнейшее приобретение Индией нефти из РФ по любой стоимости без использования услуг западных компаний, несмотря на попытки Вашингтона ввести потолок цен на российский энергоноситель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Йеллен выразила мнение, что России якобы будет очень трудно сохранить прежние объемы продаж нефти, когда ЕС прекратит покупать у РФ этот энергоноситель, и Москва станет усиленно искать покупателей. При этом глава Минфина США отметила, что многие покупатели полагаются на западные услуги. Как поясняется в публикации, речь идет, в частности, об осуществляемых западными компаниями морских перевозках и страховании, передает ТАСС.
Йеллен добавила, что Индия и частные компании этой страны также могут покупать нефть по любой цене, если не пользуются западными сервисами и находят иные сервисы.
Министр финансов США выразила мнение, что попытки Вашингтона и его союзников ввести потолок цен на российскую нефть вынудят РФ снижать стоимость энергоносителя и Москва будет продавать нефть по договорной цене. По словам Йеллен, США будут рады тому, что Индия, Африка или Китай смогут договориться о предоставлении им скидок.
Напомним, в начале ноября стало известно, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак. Страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.
«Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.
Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.
Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.
Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена.
Французов возмутило заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro резко негативно отреагировали на поздравление Макроном Зеленского с уходом ВС России из Херсона
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона.
Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине», передает РИА «Новости».
«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, – не злите Россию», – добавил другой.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» – интересуется еще один читатель.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», – отметил другой пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», – подчеркнул еще один читатель.
Ранее сообщалось, что во Франции фиксируется рекордная инфляция, энергетический кризис, неожиданные дефициты, регулярные забастовки, многочисленные митинги протеста, заметный рост социального недовольства. Помощь Украине и участие в экономической войне с Россией тоже дорого обходятся Франции.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы, решив ввести новую военную доктрину.
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Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»
Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.
По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.
Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Foreign Policy: Запросы Украины застали администрацию Байдена врасплох
Foreign Policy: Запросы Украины о предоставлении электротрансформаторов застали администрацию Байдена врасплох
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Администрация Джо Байдена оказалась застигнута врасплох просьбами Киева о предоставлении электротрансформаторов высокого напряжения, запчастей и отопительного оборудования, Западу трудно удовлетворить запросы Украины, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
В материале отмечается, что на Капитолийском холме бывшие и действующие украинские должностные лица говорят всем, что Киев отчаянно нуждается в трансформаторах. По словам экс-депутата Рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям издания, руководит лоббистской деятельностью в Вашингтоне, Киеву больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения, так как на Украине есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, что значительно меньше потребностей Украины в этом оборудовании, передает ТАСС.
Согласно приведенной журналом оценке, быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. В материале сообщается, что Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США отметил, что администрация Байдена была немного застигнута врасплох в том, что касается указанных запросов украинской стороны.
В статье уточняется, что Войцицкая добивается предоставления Соединенными Штатами не менее 15 новых трансформаторов. Как отмечается в публикации, данное оборудование из Соединенных Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал необходимую для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины сумму.
Киев отказался замораживать конфликт с Россией
В Киеве заявили об отказе замораживать конфликт с Россией
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что замораживать конфликт с Россией никто не будет, ВС Украины «продолжат освобождать страну».
По его словам, украинские территории «будут освобождаться» независимо от погоды и времени года.
«Задание президента – освобождение всех наших территорий», – приводит слова Данилова издание «Зеркало недели», передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе посвятили Херсону.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.
Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон
Эксперт пояснил, что после перехода Херсона под контроль ВСУ украинская хунта не остановится
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В ближайшие дней десять следует ожидать новых атак противника. После перехода Херсона под контроль ВСУ Киев может высвободить до восьми бригад и перебросить их на другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. О том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«После входа в Херсон вооруженные силы украинской хунты высвобождают в несколько раз больше людей, чем наши войска, которые должны занимать оборону на низком – левом – берегу, и в любом случае не будут наступать через Днепр. А противнику достаточно расположить на правом – высоком – берегу артиллерию, одну-две бригады, а, как минимум, восемь бригад перебросить на другие участки фронта», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
На этой неделе, по данным Минобороны, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных. «Половина из них останется на левом берегу в обороне, потому что со стороны ВСУ будут вылазки, провокации. На другие участки фронта мы сможем перебросить из Херсонской области не более 15 тыс. человек», – предположил собеседник.
По его прогнозу, уже дней через десять следует ожидать новых атак противника. «Безусловно, будет усилен Угледар, дополнительные силы будут переброшены Киевом в Артемовск», – уверен Онуфриенко.
В субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за счет освободившихся сил в Херсонской области Киев начал наращивать военную группировку на Запорожском направлении. По оценке Рогова, с херсонского направления противник может перекинуть около 40 тыс. человек. ВСУ, предупреждает Рогов, планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Онуфриенко согласен, что подобные предположения не лишены оснований. Для Киева является приоритетным Запорожское направление, потому что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы рассечь фронт и выйти к Бердянску. Это позволит Украине усилить свою переговорную позицию, назвав условием для заключения мира с Россией передачу под полный контроль Херсонской и Запорожской областей. «Для Киева важно занять территории за пределами Донецкой и Луганской народных республик. После чего он может заявить, что «выбил русских» практически на границы до начала спецоперации. Это будет поводом вступить в переговоры и предлагать Москве прекратить огонь», – предположил Онуфриенко.
Эксперт опроверг прогнозы западных аналитиков о том, что с приходом холодов обе стороны будут не заинтересованы вести интенсивные бои и возьмут оперативную паузу до весны следующего года. На самом деле такой сценарий невыгоден ни Москве, ни Киеву, тем более что с учетом постепенного поступления на фронт мобилизованных российских военных начнет меняться соотношение сил и на линии фронта будет больше паритета.
«Как показывает история, у нас зимой боевые действия никогда не прекращались. Зачем ждать пять месяцев, когда снова наступит распутица. Вот США заинтересованы затягивать конфликт до бесконечности, а для России – это неприемлемо в том числе и потому, что после отвода сил с правого берега Днепра мы оставили территорию РФ. В любом случае нам надо освобождать ее и ждать пять месяцев усиления противника, который продолжает получать западные вооружения и готовить своих вояк за границей, по меньшей мере глупо», – подытожил Онуфриенко.
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15.08 (14.08 по московскому времени), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что тревога была объявлена в четырех областях страны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А утром тревога объявлялась в Полтавской и Харьковской областях.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.