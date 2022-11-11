В Госдуме объяснили важность принятия «пятого антимонопольного пакета»

Депутат Горелкин: «Пятый антимонопольный пакет» поможет избежать монополий в онлайн-торговле

Принятие «пятого антимонопольного пакета» поможет регулировать растущий сегмент онлайн-торговли и позволит государству не допустить появление монополии на рынке, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Ранее Госдума приняла в I чтении антимонопольный пакет, касающийся цифровых платформ.

«Новое регулирование «пятого антимонопольного пакета» распространяется на сегмент онлайн-торговли, который вырос во время пандемии и продолжает бурное развитие на фоне ухода зарубежных компаний», – пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат напомнил: маркетплейсы и агрегаторы сегодня являются значимой величиной на российском рынке, доля их выручки растет рекордными темпами, а уход некоторых иностранных игроков только способствует укреплению оставшихся участников.

Поэтому, по его словам, в новых реалиях государству важно не допустить злоупотреблений со стороны тех площадок, которые умело использовали сетевой эффект и претендуют на монополию.

«Доступ к рынку должен быть равным для всех, в том числе для стартапов и малого бизнеса. Но главная цель пятого антимонопольного пакета – защитить права граждан, все чаще выбирающих комфорт и удобство интернет-торговли. Законопроект не позволит платформам проявлять «рыночную власть», давить на производителей и поставщиков – а значит, манипулировать ценами», – сказал он.

Ранее Госдума приняла в I чтении разработанный Федеральной антимонопольной службой «пятый антимонопольный пакет», который направлен на пресечение злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ.

Согласно документу, запрет распространяется на злоупотребление доминирующим положением маркетплейсами и агрегаторами, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки и их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей, сообщает ФАС.

Также устанавливается новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках – в случае принятия законопроекта с ФАС будут согласовываться сделки, превышающие 7 млрд рублей.

«Принятие законопроекта позволит сформировать правовые механизмы противодействия «цифровым картелям» и обеспечит защиту потребителей от злоупотребления рыночной властью со стороны цифровых платформ», – говорится в пояснении ведомства.