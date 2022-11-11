Москвичей предупредили о штормовом ветре

В столице в пятницу вечером ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

В Москве до 23.00, согласно прогнозам синоптиков Росгидромет, ожидается усиление ветра, его скорость будет достигать 15–20 метров в секунду, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жителям и гостям города советуют уменьшить скорость на дорогах, увеличить интервал между автомобилями и избегать опасных маневров. Также в МЧС рекомендуют не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам советуют избегать рекламные щиты и ненадежно закрепленные конструкции.