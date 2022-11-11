|
|
Назван список игр с ЛГБТ-пропагандой
В Госдуме озвучили список игр с геями и лесбиянками
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Составлен список игр с ЛГБТ-персонажами, его составила первый заместитель руководителя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, ранее предложившая штрафовать разработчиков за ЛГБТ-пропаганду.
По ее данным, пропаганда ЛГБТ содержится во всех частях Assassin's Creed, в Borderlands, в Divinity: Original Sin 2, во всех частях Dragon Age, в Life Is Strange, в обеих частях The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других, заявила Лантратова в беседе с «Газетой.Ru».
По ее утверждению, во всех вышеуказанных проектах есть «геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы».
Депутат добавила, что такая пропаганда есть в The Sims 3, популярной у девочек, там игроку для создания семьи доступен широкий спектр партнеров.
«У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей. Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму, и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», – указала она.
Лантратова добавила, что запрет на игру за персонажа другого пола не нужен, необходимо запретить пропаганду нетрадиционных отношений в ситуациях, когда их подают как «норму, как нечто привлекательное».
Между тем зампред думского конституционного комитета Ирина Панькина заявила, что запрет на видеоигры с «пропагандой насилия и жестокости» – правильная инициатива, и отметила, что не знает, относится ли это к проекту закона о запрете пропаганды ЛГБТ в играх.
«Здесь все-таки речь идет о нетрадиционных семейных ценностях. Есть смысл подумать над отдельным законопроектом, чтобы ввести законодательный запрет», – сказала парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Замглавы комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что комитет изучит поправки о запрете пропаганды насилия и жестокости в играх. Депутат пояснил, что против жестких ограничений в отношении игр.
«На первом этапе, я считаю, необходимо обязательное введение маркировки, а на следующем – более глубокий анализ», – указал он.
Ранее в законопроект о пропаганде ЛГБТ поступили поправки, предусматривающие запрет на видеоигры с пропагандой насилия, жестокости и ненормативной лексикой.
Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Появились данные о подрывах подразделений ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об ощутимых потерях ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на минных заграждениях под Херсоном, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские вояки так хотели быстро зайти в Херсон, чтобы «пофоткаться», так спешили геройски ударить в спину российским бойцам, что нарвались на минные заграждения и понесли ощутимые потери.
По словам заместителя министра информации ДНР, украинские вояки совсем себя не берегут – ночью «ломятся» на мины ради «видосиков с флажками». Он пояснил, что ВСУ только начали заходить в Меловое и уже подорвались на минных заграждениях.
Безсонов также сообщил, что Каховку никто не штурмует. По имеющимся у него данным, по городу был нанесен ракетный удар, отработала российская ПВО.
Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры на Украине
Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры в Винницкой области Украины
Зафиксирована поломка объекта критической инфраструктуры в Винницкой области Украины вследствие попадания в него снаряда, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что утро пятницы началось с тревожной сирены. Зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. По его словам, жертв нет, на месте происшествия работают спасательные службы.
Тем временем в Киеве и 15 областях Украины продолжились веерные отключения электроэнергии.
Подорваны два пролета Антоновского моста
Военкор Коц показал два подорванных пролета Антоновского моста
|
|
Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста.
В своем Telegram-канале он показывает два взорванных пролета моста и отмечает, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый. Также Коц рассказывает, что ВСУ к мосту еще не подошли.
На кадрах замечены также местные жители, которые не успели перебраться на другой берег домой.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Появилось фото солдата, который отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты
Появилось фото русского солдата, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты
В Сети появилось фото русского солдата по имени Алексей, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Как сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка», русского воина, который хладнокровно отбивал сбрасываемые на него с украинского дрона гранаты, зовут Алексей. Авторы поста пожелали военнослужащему океан везения.
Напомним, в среду стало известно, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, оказался пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Тогда же стало известно, что боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды.
Вучич назвал условия, при которых Сербия введет санкции против России
|
|
Сербия введет санкции против России, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой, заявил в интервью сербским СМИ президент республики Александр Вучич на телеканале «ТV Pink».
По словам главы государства, суть властей Сербии – сохранить международное право, осудить тех, кто нарушает его.
«Мы не проводим политику санкций, особенно против тех, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны», – передает ТАСС слова Вучича после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он добавил, что это стержень политики страны, от этого она отречется только, если «над головой буквально будет дамоклов меч».
Ранее глава МВД республики Александр Вулин заявил, что существование Сербии зависит от дружбы с Россией. По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом правительстве Сербии, в которое Вулина не пригласили. В то же время, свой пост потеряла вице-премьер Зорана Михайлович, одобрявшая введение антироссийских санкций.
«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства, и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом. Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», – заявил Вулин незадолго до того, как состав нового правительства был оглашен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт Козюлин: ЕС и НАТО готовятся к самому плохому сценарию войны с Россией
|
|
Евросоюз хочет помочь НАТО наладить более быстрые и комфортные поставки вооружений на Украину. Кроме того, по всей видимости, НАТО готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в ЕС заявили о планах адаптации инфраструктуры под быстрые переброски войск с запада на восток. К этому плану также будут приобщены Молдавия и Украина.
«НАТО активно готовится к войне с Россией. Они создают новую и модернизируют старую инфраструктуру для быстрой переброски сил и средств. Если раньше это делалось с учетом переброски техники в сторону Прибалтики, то сегодня речь идет о вооружении Украины», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
Эксперт напомнил, что в 2014 году Евросоюз и НАТО начали переброску военной техники ближе к российским границам, но столкнулись с рядом проблем, в том числе низкой высотой мостов, непригодностью железнодорожных платформ, слишком низким провисанием электропроводов над дорогами. По его словам, подключение новых стран к проекту по увеличению военной мобильности, в том числе Украины, сделает такие поставки в интересах ВСУ более комфортными и быстрыми.
«С 2014 года европейцы начали реализовать план по увеличению военной мобильности. Я не исключаю, что в рамках стран НАТО этот план уже выполнен. Но раз Боррель вспоминает об этом сегодня, то речь идет о вненатовских европейских странах. Это исходит из практики, с которой сегодня столкнулся Евросоюз при поставке вооружений на Украину», – подчеркнул Козюлин.
По мнению эксперта, с геополитической точки зрения увеличение военной мобильности не даст большого эффекта, «но потенциал НАТО будет увеличиваться, потому что в перспективе альянс облегчает себе военные задачи и готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией».
«Угрозы для нашей страны будут возрастать. На данный момент для снабжения ВСУ оружием НАТО использует аэропорт польского города Жешув. За время спецоперации это место стало перевалочным пунктом для концентрации сил и средств с целью последующей их переброски через польско-украинскую границу по автодорогам во Львовскую область. В случае реализации того плана, о котором говорит Боррель, таких «Жешувов» может стать больше», – допускает эксперт.
Собеседник убежден, что в качестве ответа на увеличение военной мобильности в странах ЕС Россия должна инвестировать в разработки новейших вооружений. «Практически по всей стране сохранились инженерные школы, есть новые наработки и технологии, которые долгое время недофинансировались, но заделы там есть. Надо их срочно развивать и внедрять. Особенно это касается систем разведки и высокоточного оружия. Иначе как бороться с инфраструктурой противника?» – подытожил Козюлин.
Напомним, в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать под быструю перевозку военной техники и войск из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток. По словам Борреля, к проектам по увеличению военной мобильности ЕС подключит страны Балкан, Молдавию и Украину.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.
В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом» или «военным Шенгеном», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.
Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.
Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.
Позже военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич признал ошибочность прогноза о битве за Херсон
Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что, возможно, ошибся в своих прогнозах о битве за город Херсон.
После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже сербский лидер заявил, что, очевидно, ошибся, так как думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном. По словам Вучича, это показывает, что сербы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, должны сами о себе заботиться в военном смысле, если хотят сохранить свой военный нейтралитет, передает ТАСС.
Напомним, 7 ноября Вучич сравнил предстоящее сражение Вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Российские войска нанесли превентивные удары по группировке ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России ударили по концентрирующимся для атаки украинским войскам в Запорожской области
|
|
Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на линии фронта в Запорожской области, мешая им сконцентрировать силы для атаки, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВС России в селах Даниловка и Малые Щербаки, городе Гуляйполе, а также в ближайшем пригороде Запорожья наносят превентивные удары по украинским войскам, пытающимся сконцентрировать силы для атаки, передает РИА «Новости».
По его словам, основные удары наносятся по расположениям, складам с боеприпасами и вооружениями противника. На правом берегу Днепра подавляются огневые позиции ВСУ в Марганце и Никополе, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС.
Ранее Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
В Херсоне назвали сроки ухода экстренных служб из города
Власти рассказали о сроках вывода экстренных служб из Херсона
|
|
Херсонские социальные и экстренные службы эвакуируются из города вместе с военными в последнюю очередь, сообщил представитель администрации региона Сергей Мороз.
Экстренные службы и небольшие отряды полиции пока остаются в Херсоне, они продолжают смотреть за порядком, также остались медработники и соцработники, помогающие людям, сообщил Мороз в эфире RT, передает ТАСС.
«Понятно, что все эти люди будут эвакуированы вместе с военными, когда пройдет полная эвакуация и все военные покинут Херсон», – сказал он. Мороз отметил, что на данный момент ситуация в городе спокойная.
Напомним, российские военные по приказу командования отходят с правого берега Днепра на левый.
Еще в середине октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикин особо отмечал, что дальнейшие действия в Херсонской области будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
Командующий подчеркивал, что положение дел на этом направлении непростое, и привел данные о том, что в районе Херсона вооруженные силы Украины могут применить запрещенные методы и способы ведения войны.
В частности, с помощью реактивных снарядов HIMARS были повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ вряд ли станут форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск.
В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
|
|
Европе необходимо пересмотреть политику в отношении России и Украины, считает бельгийский сенатор Ален Детекс.
В интервью французскому изданию Causeur он рассказал, что в интересах Европы и европейцев отказаться от жесткой линии президента Украины Владимира Зеленского и договориться с Россией о разделе Украины.
Также он указал, что необходимо снять антироссийские санкции, поскольку это путь к спасению, передают «Известия».
«На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», – считает сенатор.
Также он выразил мнение, что президента Украины можно рассматривать лишь в качестве американской марионетки, которая втягивает Европу в войну.
Кроме того, политик подверг критике свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила о желании Франции сделать цену конфликта неподъемной для России.
В начале октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, и назвала события на Украине глубоким поворотным моментом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что всё больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто всё это устроил и почему: «Всё больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации.
Так, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине. Германия помогала Киеву ровно настолько, чтобы не вредить своим интересам, и даже вызвала обвинения в том, что ее действия напоминают «медленный спорткар».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков рассказал, когда Россия сможет завершить СВО
Песков назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Россия сможет завершить специальную военную операцию на Украине, когда ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом Песков пояснил, что завершить конфликт на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией и призвал Москву продемонстрировать готовность к серьезным переговорам.
Пушилин объявил о полном освобождении Павловки в ДНР
Глава ДНР Пушилин: Павловка в ДНР освобождена и уже на 90% зачищена
ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка, также он уже на 90% зачищен, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин, выступая перед военнослужащими, заявил, что флаг уже водружен. Освобождение Павловки, подчеркнул он, далось большой ценой, сообщает ТАСС.
Глава республики поздравил их с Днем сотрудника органов внутренних дел и наградил 37 бойцов медалью ДНР «За отвагу», а также знаками отличия республики «Георгиевский крест» второй и четвертой степени.
Напомним, боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.
Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией
Президент Украины Зеленский заявил, что в Киеве будут готовы говорить с «другой Россией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с «другой Россией» – той, которая будет по-настоящему готова к миру.
Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что не закрывал дверь (для переговоров с Россией). По словам Зеленского, он говорил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с другой Россией – той, которая будет по-настоящему готова к миру, передает РИА «Новости».
Накануне Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
СМИ: В США заявили о подготовке России к испытанию «ядерной торпеды»
СМИ: В США посчитали, что Россия якобы готовится испытать «ядерную торпеду»
|
|
В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.
«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
Так, среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед «Посейдон» «Белгород». Вашингтон считает, что испытания не удалось провести из-за «технических причин». При этом в Вашингтоне не верят, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.
Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон», спущена на воду в апреле 2019 года на «Севмаше». Штатным носителем «Посейдонов» также станет АПЛ «Хабаровск».
Ранее в МИД России напомнили, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.