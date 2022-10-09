Возобновлено движение по Крымскому мосту пригородных поездов

Глава Минтранса РФ Савельев объявил о возобновлении движения по Крымскому мосту пригородных поездов

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту после произошедшего в субботу теракта, сообщили в Минтрансе РФ.

Как сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, слова которого приводит пресс-служба ведомства, в воскресенье начался пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. В министерстве также добавили, что с понедельника движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию, передает ТАСС.

По данным Минтранса РФ, вечером в воскресенье первый пригородный поезд отправился из Керчи и пересек Крымский мост. Со стороны материка отправился поезд из Анапы и уже также осуществил переезд через мост.

Как подчеркнул министр, все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки грузов.

Накануне на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.