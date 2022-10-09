|
|
Европе стало трудно сохранять единство в вопросе санкций к России
Премьер Эстонии Каллас указала на трудности в сохранении Европой единой позиции по антироссийским санкциям
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Европейским странам все сложнее сохранять единую позицию в вопросе санкций против России, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Каллас связывает это с «усталостью от войны», а также ростом внутриполитических проблем. Кроме того, по ее словам, новые санкции становится сложнее вводить, поскольку осталось немного сфер, где их еще можно применить. «Это создает проблему», – приводит слова премьера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, ЕС принял новый пакет санкций против России, который начал действовать с пятницы. В частности, восьмой пакет санкций предусматривает лимит цен на российскую нефть.
ЕС утвердил введение потолка цен на российскую нефть
ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России
|
|
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть, сообщили в Еврокомиссии.
В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины», передает РИА «Новости».
Новый пакет санкций ЕС включает экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности.
Новые ограничения предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Включает готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудования, пластмассы, транспортные средства.
Также вводится запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторые электронные компоненты, технические издания, используемые в авиационной отрасли.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский пригрозил ЕC прекращением поставок электроэнергии с Украины
Президент Украины Зеленский заявил о возможном прекращении поставки электроэнергии в Европу
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что страна в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу.
«Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели», – передает ТАСС сообщение украинского лидера.
По словам Зеленского, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако «в какой-то момент» прекратит это, чтобы пройти зимний период из-за недостаточного объема энергии для отопления домов в стране.
Зеленский 16 марта сообщил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем, а 29 апреля заявил, что хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
|
|
На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций
Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС пересмотреть санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью»
|
|
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал входящие в Евросоюз страны пересмотреть ошибочную санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью».
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции не оправдали возложенных на них надежд. Он пояснил, что Европа «медленно истекает кровью», а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Орбан призвал менять ошибочную санкционную политику Брюсселя, передает РИА «Новости».
В видеообращении, сделанном в ходе состоявшегося в четверг в Праге неформального саммита ЕС с участием глав входящих в Евросоюз государств и не входящих в союз европейских стран, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
Он также сообщил, что Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, Будапешту также удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако рестрикции «до небес» подняли цены на энергоносители, которые теперь почти невозможно оплатить.
Накануне Евросоюз официально ввел восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на нефть и запрет на техобслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть с ценой, выше установленной. Кроме того, стало известно, что страны Европы предложили ЕК создать «динамический коридор цен» на газ.
Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению ее добычи в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, экономика РФ демонстрирует весьма приличную жизнеспособность, у России есть все возможности для развития.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
|
|
Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России
В персональные санкции ЕС попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов
Европейский союз официально опубликовал новый пакет санкций против России, они вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
«Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Всего в нем 30 физических и семь юридических лиц. Среди них – философ Александр Дугин, глава ЦИК Элла Памфилова, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, «Гознак», корпорация «Иркут», Московский машиностроительный завод «Авангард», завод им. Дегтярёва, МКБ «Факел».
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины».
Новак: Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ответит на введение потолка цен на нефть
Россия выработает действия по ситуации с введением Евросоюзом потолка цен на нефть после того, как увидит официальный документ, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, бумагу необходимо юридически оценить, прежде чем начать вырабатывать конкретные действия, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС утвердил запрет россиянам на владение криптокошельками
Европейский союз утвердил новые ограничения в отношении российских граждан, теперь россиянам запрещено владеть криптовалютными кошельками в ЕС.
«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке», – цитирует документ ЕС РБК.
Сооснователь криптовалютной платформы Encry Foundation Роман Некрасов в беседе с Forbes пояснил, что запрет затронет те площадки, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в ЕС. Это коснется в том числе LocalBitcoins, зарегистрированной в Финляндии, вероятнее всего, компания прекратит работать с россиянами, у которых нет вида на жительство или документа о постоянном месте жительства в европейской стране.
Отмечается, что после ухода Visa и Mastercard из России и отключения части банков от SWIFT покупка криптовалют стала одним из популярных способов вывода валюты за границу.
В марте объем торгов в паре рубль-USDT, согласно данным The Block, превышал 30 млн в долларовом эквиваленте, до этого он фиксировался в районе 5 млн и меньше.
Российские граждане активно использовали криптобиржу Binance и ее peer-to-peer сервис, позволяющий соединять между собой продавцов и покупателей цифровых активов напрямую.
Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич раскрыл, чего хочет Запад в обмен на вступление Сербии в ЕС
Президент Сербии Вучич: Запад предлагает Белграду быстрое вступление в ЕС в обмен на признание Косово
Страны Запада предложили Сербии ускорение евроинтеграции и экономические выгоды, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.
Представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич отклонил предложение. В обращении к гражданам в субботу он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, Сербия, по предложению Запада, могла бы получить «вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду». «Я ответил, что для Сербии по Конституции и не только по Конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», – указал сербский лидер.
Он заявил также, что власти Сербии не будут вводить санкции против России, так как это не отвечает интересам республики. «В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было», – отметил Вучич.
Также он рассказал, как президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году.
Греция пригрозила Турции санкциями ЕС за экспорт в Россию
Премьер Греции Мицотакис пригрозил Турции наказанием со стороны ЕС в случае экспорта санкционной продукции в Россию
Юридические лица в Турции могут попасть под санкции со стороны Евросоюза, если их поймают на экспорте в Россию европейской продукции, в отношении которой действуют соответствующие ограничения, заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.
Мицотакис сказал, что у Европейского совета есть основа для санкций против Турции, если та нарушит красные линии. По его словам, восьмой пакет санкций против России подразумевает, что санкции могут быть введены и против турецких юридических лиц, если те нарушат ограничения ЕС «путем экспорта европейской продукции» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ekathimerini.
В августе сообщалось, что некоторые страны ЕС потребовали от Анкары объяснений в связи с увеличением российско-турецкого товарооборота. Как следует из турецкой статистики, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль выросли на 642 млн долларов больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС запланировали ограничить обслуживание танкеров с российской нефтью
Евросоюз хочет запретить обслуживание судов с нефтью из России, цена которой выше установленной
Европейский союз запретит техническое обслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть, цена которой была выше установленной, следует из «Официального журнала ЕС».
«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Европейский союз официально опубликовал новый пакет санкций против России, они вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
Боррель решил просить лидеров ЕС поддержать военпомощь для Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель решил попросить лидеров ЕС поддержать военпомощь и тренировочную миссию для Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге заявил, что попросит лидеров 27 стран сообщества поддержать оказание новой военной помощи Украине и создание тренировочной миссии для украинской армии.
Борель выразил надежду, что на следующем заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС удастся запустить тренировочную миссию для украинской армии. Также он заявил, что попросит лидеров стран сообщества поддержать предложение о предоставлении нового транша (займ – прим. ВЗГЛЯД) для военной поддержки Украине, передает ТАСС.
ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России, которые вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Протестующие в Вене потребовали отмены санкций против России
Собравшиеся на акции протеста жители Вены потребовали отмены санкций против России
Несколько сотен человек в Вене участвуют в митинге в центре города, они требуют отмены санкций против России, сохранение военного и политического нейтралитета Австрии.
Участники митинга вышли с плакатами «Нет поддержке разжигателям войны – ЕС, НАТО, США», «За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией» «Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции, передает РИА «Новости».
По словам ораторов, нынешние власти республики и, в частности, президент Александер Ван дер Беллен умеют только призывать затягивать ремень, не могут предложить действенных мер для преодоления энергетического кризиса. Выступающие призвали собравшихся осознанно голосовать на выборах президента Австрии, которые состоятся 9 октября.
Также в акция протеста проходит в Риме. Митингующие возмущены уровнем инфляции, повышением стоимости жизни и роста энерготарифов.
Ранее профсоюзы Чехии в центре Праги провели акцию протеста, собравшиеся выразили недовольство правительством из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения уровня жизни.
Также во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС представили новый пакет помощи Украине в 2 млрд евро
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о новом пакете помощи Украине
В скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро, заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС.
Страны ЕС продолжат помогать Киеву в военном плане. Украинская сторона получит 2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
В августе американский телеканал CBS выпустил документальный фильм, в котором утверждается, что большая часть военной помощи Киеву со стороны западных стран – около 70% – не доходит до адресата, а страны, жертвующие средства, часто не способны проконтролировать их использование.