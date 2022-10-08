В МИД прокомментировали слова Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по Украине

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности идти к дипломатии с Россией по Украине расходится с реальными действиями Вашингтона, который все больше поддерживает киевский режим, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Однако главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», – передает ТАСС слова дипломата.

По словам Захаровой, от администрации США поступают публичные сигналы в контексте происходящего на Украине, они сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на развитие российско-американского диалога.

Но США наращивают поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, растет число западных наемников и инструкторов.

«И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар», – подчеркнула Захарова.

Ранее Блинкен выступил с утверждением, что власти США будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва покажет такой настрой, пока Вашингтон его не видит. В конце сентября Блинкен заявил, что Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями.