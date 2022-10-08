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В Германии нарушено движение поездов
Концерн Deutsche Bahn сообщил о нарушении движения поездов дальнего следования на севере Германии
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В северной Германии из-за технического сбоя на маршруте не курсируют поезда дальнего следования, сообщил концерн Deutsche Bahn.
В сводке Deutsche Bahn говорится, что причина – «нарушение поездной радиосвязи», передает ТАСС.
Пригородное сообщение не нарушено.
В первую очередь сбой касается маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. В частности, отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.
Появилась съемка американских наемников под Запорожьем с камеры одного из погибших
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об американских спецназовцах среди погибших под Запорожьем наемников
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Иностранные наемники на Запорожском направлении попытались произвести разведку боем, но понесли потери, в их числе оказались американские граждане, что подтверждают записи с камер одного из погибших, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
В число иностранных боевиков, совершивших вылазку, вошли американские спецназовцы, они вели себя «самоуверенно» и решили провести разведку боем, но не учли, что в этой зоне присутствуют российские военные, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.
Российские военные сохранили секретность в радиоэфире, чем ввели в заблуждение боевиков, после столкновения наемники понесли потери. Часть американцев сумела сбежать.
«Представленные фото – скрины видео с камеры GoPro одного из погибших наемников, который в буквальном смысле потерял голову. Само видео, возможно, опубликую завтра», – заключил Безсонов.
Ранее журналист Андрей Руденко сообщил, что на подконтрольной Украине территории подбили из противотанковой управляемой ракеты автобус с польскими наемниками, погибло более 20 боевиков.
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Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
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Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.
Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.
Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.
«Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.
Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков.
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Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Названа причина взрыва на Крымском мосту
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
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Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что в субботу в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе, сообщили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Сейчас уже задержки минимум по два часа в анапском направлении, уточнила представитель ЮППК.
В свою очередь в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым, сообщили, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Так, задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Также компания сообщала, что создаст оперштаб в связи с ЧП.
Ранее в субботу сообщалось, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
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Госдеп назвал условия вступления США в конфликт на Украине
В Госдепе заявили, что США не вступят в конфликт на Украине, пока не подвергнутся атаке
США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Так он ответил на вопрос о призывах президента Украины Владимира Зеленского к «превентивным ударам» по России.
«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», – передает ТАСС его слова.
Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России.
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Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
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В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории
Журналист Руденко сообщил об уничтоженном ПТУРом автобусе с польскими наемниками
Группу наемников на подконтрольной украинской стороне территории, передвигавшихся в автобусе, подбили из противотанковой управляемой ракеты, сообщил российский журналист Андрей Руденко.
«И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники», – написал Руденко в своем Telegram-канале.
Он опубликовал соответствующую видеозапись. На ней зафиксировано, как взрывается движущийся по проселочной дороге автобус. Также в ролике запечатлены остатки этого автомобиля.
Руденко заявил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли более 20 «представителей Польши».
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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме
В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.
Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота.
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
Врио главы минтранса Крыма Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и ж/д частям Крымского моста
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Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Николай Лукашенко.
Лукашенко сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы. Врио главы минтранса региона рекомендовал пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту появилось большое количество ложной информации, и призвал всех пользоваться только официальными данными.
Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, подчеркнул советник главы региона.
Крючков также сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ранее в пресс-службе Крымской железной дороги, утром субботы аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна после ЧП организовали стоянки для водителей автомобилей, которые направлялись к Крымскому мосту. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщили в оперативном штабе региона.
Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
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В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту
По предварительной информации, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков сообщил, что судоходные арки не повреждены, идет работа по тушению пожара. В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении Крымской железной дороги, возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда. Сообщается, что в 06.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортного перехода, передает ТАСС.
Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
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Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России
Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России
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В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.
«Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.
Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.
«Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.
«Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».
В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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