Немцы не согласились с результатами опроса о вступлении Украины в ЕС

Кононенко: К Пугачевой не должно возникать вопросов идеологического плана

Блогер Кононенко прокомментировал скандальные высказывания певицы про «рабов» и «холопов»

«Мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Женщина есть женщина, что поделаешь», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой, адресованный ненавидящим ее «рабам» и «холопам».

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. «Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет певица в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть).

«Алла Пугачева может позволить себе все что угодно, поскольку заслуги ее перед культурой нашей столь грандиозны, что надо прислушиваться к тому, что она говорит, а ни в коем случае не осуждать это. Хотя мне немного жаль, что она все-таки не выдержала свое молчание, в которое погрузилась с 24 февраля. Она очень долго молчала, ничего не говорила, а тут вдруг начала реагировать. Женщина есть женщина, что поделаешь», – говорит Кононенко.

Он подчеркивает, что если бы артистка продолжила молчать, то это было бы «эстетически завершенно». Более того, собеседник обращает внимание на то, что к фигурам такого рода не должно возникать никаких вопросов «идеологического плана».

«Я готов лишь говорить ей бесконечно спасибо за то, что она сделала, потому что ее даже сравнить не с кем в песенной культуре. Да и вообще, артистический труд неблагодарен и обвинять артиста вообще в чем-либо – это как котенка обижать. Если артист не нарушает действующего законодательства, то он в своем праве. Артисты ничем не хуже нас», – заключил журналист.

Ранее Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.