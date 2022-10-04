В Европе назвали сроки перехода на универсальную зарядку для электронных устройств

Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение по введению единых зарядных портов для электронных устройств в Европейском союзе к 2024 году, говорится в пресс-релизе Европарламента.

По заявлению Европарламента, к концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C, его же называют USB-C. С весны 2026 года данное обязательство будет распространяться на ноутбуки, передает ТАСС.

Отмечается, что потребителям теперь не понадобится приобретать новое зарядное устройство каждый раз при покупке электронного девайса, поскольку можно будет использовать универсальную зарядку. В связи с ростом популярности беспроводной зарядки Европейская комиссия (ЕК) должна еще согласовать «требования функциональной совместимости к концу 2024 года во избежание негативного воздействия на потребителей и окружающую среду».

Однако данное предложение нуждается еще в окончательном одобрении всех стран-членов Евросоюза.

Напомним, в 2011 году универсальная зарядка для мобильных телефонов была создана в рамках европейской программы «Цифровая Европа», в которой участвуют 14 компаний-производителей продукции мобильной связи.