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Пленные «азовцы» рассказали о своих зверствах
Боевики запрещенной в России террористической организации «Азов» дали показания о совершенных преступлениях
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Пленные бойцы полка «Азов» описали преступления, в которых участвовали по приказам командиров в Мариуполе.
Как отмечается в Telegram-канале «Кремлевская прачка», после этих рассказов становится понятно, почему Донбасс все эти годы хотел быть в составе России. Автор канала перефразирует известную поговорку «зачем нам враги, когда есть такие «защитники», и призывает наказать по заслугам нацистских угиловцев, а не обменивать замаравших руки в крови.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.
Диверсанты пытались высадиться со стороны акватории Каховского водохранилища. Видео снято прибором ночного видения, на нем заснят момент, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки Украина три раза обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены.
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Эксперты объяснили значение успеха ВС России на Угледарском направлении
Военный блогер Татарский: Взятие Павловки и Угледара открывает ВС России дорогу на Курахово
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Вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк, считают эксперты. Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР. В то же время появились сообщения, что Павловка «частично наша».
Военный блогер Владлен Татарский сообщил о том, что главным сдерживающим фактором для более стремительных действий российских штурмовых подразделений стала погода: «Идет дождь. Тем не менее нашим войскам удалось прорвать оборону противника и зайти в Павловку под Угледаром».
Он также отмечает, что освобождение Угледара открывает дорогу на Курахово. Тогда положение противника в Марьинке станет критическим, «и многострадальный Петровский район Донецка после восьми с лишним лет огневого прессинга наконец-то избавится от минометных обстрелов».
В свою очередь отраслевой телеграм-канал «Рыбарь» пишет: «Учитывая темпы продвижения российских бойцов, в ближайшее время завершится зачистка Павловки, а Угледар будет взят в полукольцо. Российские войска вернут позиции, утраченные летом». Если к украинским формированиям не перебросят подкрепления, совсем скоро российские войска выйдут к Водяному и шахте Южно-Украинская.
В таком случае ВСУ придется отходить и выстраивать оборону по рубежу Успенка – Константиновка вдоль реки Сухие Ялы. А это, в свою очередь, поставит под угрозу снабжение донецкой группировки противника по трассе Запорожье – Донецк.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также напомнил, что «Павловка находилась под нашим контролем», но еще летом была утеряна. «Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало», – предупредил Ходаковский.
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Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
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В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.
В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.
Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».
Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе
Сигнальщика ВМФ Жильцова, который первым заметил дрон в Севастополе, приставили к госнаграде
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Сигнальщик ВМФ, который первым заметил дрон во время теракта в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.
«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября с. г. первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что сигнальщик доложил вахтенному офицеру о дроне, что дало возможность «огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат».
Там отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
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Россия пообещала ответить Британии за теракт в Севастополе
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Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
В российском диппредставительстве заявили, что произошедший 29 октября теракт в Севастополе показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что, по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.
Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.
В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.
В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.
Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очаков Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.
В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв зерновой сделки на Украину и ее западных кураторов.
В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.
В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.
Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.
Российский офицер рассказал о деморализации боевиков ВСУ
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Украинские боевики на Запорожском направлении деморализованы после провала последних попыток прорыва и больших потерь, заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа ВС России с позывным «Владимир».
Российский офицер рассказал, что полученные в результате радиоперехвата данные свидетельствуют о том, что противник деморализован, наступать не хочет, активность боевиков ВСУ снижается. Вместе с этим он сообщил, что украинские националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации. Офицер выразил мнение, что в Вооруженных силах Украины вынашивают планы реванша, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что последнюю попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предпринимали 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции, а после этого регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.
Говоря о влиянии погоды на боевые действия, российский офицер констатировал, что сейчас осень, листва опала, а так называемая зеленка уходит. По его словам, в этом есть свои плюсы и минусы, так как противнику сложнее скрыть свои перемещения, как и нашим бойцам. Изменение температуры воздуха тоже влияет на выполнение боевых задач, добавил офицер.
Накануне лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район.
В «Группе Вагнера» рассказали о стягивании сил к Артемовску
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов
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«Группа Вагнера» стягивает подразделения к городу Артемовск, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсионных групп, сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».
Как сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут», подразделения «Группы Вагнера» выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп, передает РИА «Новости».
По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
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Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
Минобороны России подняло обломки использованных для теракта у Севастополя дронов
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Минобороны России подняло обломки морских дронов, которые использовались для теракта против кораблей Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны России.
«После отражения 29 октября с. г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», – приводит сообщение РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что «специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах».
Также сообщается, что по результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одессы.
Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
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Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
Экс-премьер Италии Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине, считает лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.
По его мнению, если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, то мирные переговоры стали бы возможны, сообщает РИА «Новости».
«Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», – заявил Берлускони в интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.
Он также добавил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе «с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина». Он также высказался за то, чтобы более не обсуждать вопрос о российской принадлежности Крыма и о проведении нового референдума по Донбассу под контролем Запада.
При этом в середине октября Берлускони заявил, что именно официальный Киев несет ответственность за обострение ситуации в бывшей советской республике. «Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
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На Украине заблокировали движение 218 судов по зерновой сделке
Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что движение 218 судов фактически заблокировано, они участвуют в зерновой сделке.
Отмечается, что 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, 22 – ожидают выхода из украинских портов, 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки».
Военкор показал вид подконтрольного ВСУ Очакова со стороны Кинбурнской косы
Военкор Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины города Очаков со стороны Кинбурнской косы
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Военный корреспондент Роман Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Очаков в Николаевской области со стороны Кинбурнской косы, расположенной в Херсонской области России, между Днепровским лиманом и Черным морем.
Сапоньков рассказал в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 30 октября, своими глазами посмотрел на город Очаков в Николаевской области. Он отметил, что после субботней попытки прорыва подводных беспилотников в Севастополь этому участку уделяется особенное внимание.
Военкор рассказал, что российские вооруженные силы осуществляют оборону Кинбурнской косы в самой ее западной и северной точке, ведут контрбатарейную борьбу, в рамках которой происходит огневое поражение сил и средств ВСУ на острове Первомайский. Сапоньков также отметил, что в городе Очаков наблюдается сосредоточение украинских войск. Он заверил, что российские вооруженные силы готовы к отражению любых угроз.
Напомним, российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области в начале июня.
Кличко рассказал об ударах по критической инфраструктуре Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях на объектах критической инфраструктуры города
Столица Украины частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Он отметил в своем Telegram-канале, что из-за повреждений в некоторых районах нет водоснабжения.
Также о взрывах на объекте критической инфраструктуры сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Два «прилета» по Харькову. Удары по объекту критической инфраструктуры в городе», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем Telegram-канале заявил, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Каменском районе вследствие удара «дронов-камикадзе».
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Британцы потребовали выслать отказавшуюся мыть посуду украинку
Британцы остро отреагировали на случай с украинской беженкой, которая обвинила приютившую ее семью в рабстве
Читатели таблоида The Mirror прокомментировали новость про украинскую беженку, которая пожаловалась полиции на то, что ее поработили и заставляют помогать по дому.
Так, пользователь Mrjustathought написал в комментариях в The Mirror, что «этих неблагодарных людей нужно отправить домой».
Причем wimo добавил, что украинке сначала стоит домыть посуду.
«Я предполагаю, что ей не нравилось работать на Украине», – выразил свое мнение kilevan.
А комментатор stevescarpio заверил, что «она будет в безопасности на Западной Украине».
«Если вы остановились в чьем-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали все возможное в благодарность», – отметил TheTruthIsThis.
Redlady369 добавила, что именно по этой причине большинство людей в Британии не примет беженцев. «Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю», – заключила она.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
Украинские беженцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии
Некоторые беженцы из Украины пожаловались, что мэрии Тбилиси и Батуми перестали им выплачивать пособия, передает портал «Грузия Online».
Украинцы пожаловались, что им перестали выплачивать пособие в размере 300 лари (примерно 108 долларов), которое они регулярно получали в течение нескольких месяцев, сообщает портал «Грузия Online».
В публикации отмечается, что беженцы, которые пожаловались на прекращение выплат, изначально жили и живут у родственников, либо просто в квартирах людей, согласившихся их приютить на время. При этом власти грузинской столицы, как и столицы Аджарии Батуми, платят пособие только тем беженцам с Украины, кто раньше бесплатно жил в гостиницах за счет городских бюджетов, сообщает «Коммерсант».
Авторы жалоб отмечают, что у них нет денег на лекарства, еду, а 300 лари были для них значительной суммой.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил власти Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России.
Названы основные сложности при наступлении на Угледар
Донецкий депутат Бердичевский: России необходимо как можно скорее нанести удар по ВСУ в Угледаре
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ВСУ продолжают стягивать силы в район Угледара, поэтому ВС России необходимо как можно скорее нанести удар по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя активизацию боевых действий под Угледаром и Артемовском.
«В Артемовске сейчас в основном работают «вагнеровцы». И они уверенно продвигаются, постепенно перемалывая украинские подразделения», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что туда постоянно перебрасываются дополнительные силы в виде украинского спецназа. Там идет серьезная борьба, противник яростно защищается. Но, на мой взгляд, там недостаточно активно работает наша артиллерия и авиация», – продолжил он.
Отдельного внимания заслуживают Угледар и село Павловка. «Эти населенные пункты расположены таким образом, что вокруг них находятся господствующие высоты. Именно там расположился противник», – заметил Бердичевский.
«Взять Павловку – это одно. Но нам надо будет активно продвигаться дальше. Несмотря на то, что Угледар почти в три раза меньше Павловки, именно он доставит нам больше всего проблем», – рассуждает донецкий депутат.
«Город очень хорошо укреплен, почти как Авдеевка. И туда постоянно перебрасываются дополнительные силы ВСУ. Так что нам просто нельзя ждать стабилизации погоды или пока подмерзнут дороги. Угледаром надо заняться очень плотно прямо сейчас», – уверен Бердичевский.
Между тем командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что противнику бессмысленно дальше удерживать Павловку.
«Это не ключевая для ВСУ позиция. Но переправиться через наполненную дождями реку им будет непросто, учитывая огневой контроль российских войск. Так что врагу остается либо драться, либо сдаться», – пишет он.
Военачальник также объяснил, почему после летнего отступления приходится снова брать Павловку. «Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. И тогда боец видит только то, что происходит впереди. В прошлый раз противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения», – рассказал Ходаковский.
«Когда ты сидишь в подвале во время зачистки, твое убежище становится твоей же ловушкой. Поэтому тогда попало в плен немало морпехов, включая командиров рот. Не потому, что они были слабы духом, а потому что оказались заложниками организации обороны», – подчеркнул командир бригады.
Он так же, как и Бердичевский, указал на то, что Павловка фактически находится «как на ладони». «Сам Угледар, нависающий над местностью, та еще проблема. От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА», – отмечает Ходаковский.
«На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит, противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении», – сетует военачальник.
Он также уверен, что переходить к наступлению на Угледар пока рано. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше. В противном случае защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно. Кроме того, брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заключил Ходаковский.
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили, что стягивают силы к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов. По словам одного из бойцов формирования, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Между тем в Минобороны сообщили, что армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
Газета ВЗГЛЯД писала о значении успеха ВС России на Угледарском направлении. Эксперты отмечали, что вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это, в свою очередь, ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
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