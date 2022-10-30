Очевидица назвала причины давки в Сеуле

Очевидица: Давка в Сеуле могла случиться из-за платного входа в бары

Давка на улицах в Сеуле, в которой погибли более 150 человек, произошла из-за того, что вход в бары был платный, рассказала жительница столицы Южной Кореи Камилла.

Девушка рассказала, что была в в районе Итхэвон и должна была встретиться с друзьями, однако уже на выходе из метро поняла, что людей на станции непривычно много.

«Я просто осознаю, что все едут именно туда. Все поезда и вагоны забиты, эскалаторы забиты, ты просто идёшь в этом потоке, и ни пути назад или куда-то ещё у тебя нет», – передает ее слова РИА «Новости».

Камилла добавила, что когда я приехала на Итхэвон, на станции был настоящий ад, все кишело людьми, однако наверху было в разы хуже.

Девушка считает, что давка была столь сильной, потому что в тот вечер во многие бары был платный вход.

«Именно вчера вход в бары был платный, поэтому столько людей было именно на улице, не все заходили куда-то внутрь», – пояснила она.

Накануне в районе Итхэвон погибли более 150 человек, в том числе четыре россиянки.



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