Додик выиграл выборы президента Республики Сербской

Эксперты Онуфриенко и Малькевич оценили данные о продвижении ВСУ в Херсонской области

ВС Украины формируют ударный кулак для продвижения вдоль Днепра в районах Херсонской области. И хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Ранее поступали сообщения о том, что ВСУ захватили некоторые населенные пункты в Херсонской области.

«Вооруженные силы Украины заняли серую зону в районе населенного пункта Шевченково и перекресток дороги Петровка – Оскоровка на Бериславском направлении. То есть создана угроза группировке союзных сил в направлении Александровка – Дудчаны и далее к Мыловому и Бериславу. В случае прорыва у них откроется выход к Новой Каховке», – рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.

«Гарнизон союзников в Бериславе хорошо укреплен, боевая обстановка без изменений со вчерашнего вечера. Противник продолжает беспорядочно обстреливать направление, работают диверсионные группы, летают беспилотники. По всей видимости, украинская армия накапливает штурмовой «кулак» для продвижения, поскольку их силы понесли очень большие потери на южном направлении», – полагает он.

«В настоящий момент идет очень плотное информационное давление об активных наступательных действиях ВСУ. Кроме того, прибывают беженцы из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Им оказывается всевозможное содействие в размещении, питании, а также оказывается помощь в решении вопросов первой необходимости. Сейчас одна из наших первоочередных задач – организация кол-центра, чтобы централизовать помощь нуждающимся», – отметил собеседник.

«В целом обстановка относительно стабильная, насколько это возможно в таких условиях. Вместе с тем врагом брошены огромные ресурсы на нагнетание паники и ее распространение не только в Бериславе, но и по всей Херсонской области и даже далеко за ее пределами», – подчеркнул эксперт.

«Я неоднократно говорю о том, что для противодействия такой тактике противника нам катастрофически не хватает спикеров. Помимо официального представителя Минобороны и нескольких спикеров по конкретным территориям, в медиа больше практически никого нет. Мы пытаемся как-то менять ситуацию, на протяжении двух месяцев проводим ежедневные стримы по территориям. Кроме того, есть еще одна большая наша проблема – это то, что далеко не все готовы публично обсуждать сложные вопросы», – отметил политолог.

В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «после ударов с севера региона нашим войскам пришлось оставить населенные пункты Любимовка в Бериславском районе, Осокоровку, Золотую Балку».

«Противник дошел вдоль Днепра до Дудчан и был остановлен. Судя по всему, дальше пройти уже не дадут, поскольку начала работать наша авиация, подтянулись танковые подкрепления», – рассказал эксперт.

«Были попытки флангового удара в районе Давыдова Брода и южнее. Но обе попытки закончились провалом. В случае удачи ВСУ могли отрезать нашу группировку и развивать направление на Берислав. Пока же успехи украинской армии остались на уровне тактических, не имея возможности дальнейшего развития», – отметил он.

«В ближайшие пару суток станет окончательно понятно соотношение сил. Пока нам приходилось отступать по той же причине, о которой мы говорили ранее – недостаток личного состава, происходит очаговая оборона. И если где-то противнику удается ее продавить, то он продвигается до следующего населенного пункта. Сейчас вроде бы подошли подкрепления, есть надежда на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет остановлено» – рассуждает собеседник.

«Потери, которые ВСУ понесли раньше на этом направлении, никак не сказываются на происходящем на фронте сейчас. Благодаря успехам в Харьковской области, у них есть возможность резко поднять морально-психологическое настроение бойцов. При этом данных о собственных потерях сейчас у них нет. Просто вводятся в действие другие части, которые не имеют связи друг с другом, а разбитые объединения отводят на переформирование», – утверждает Онуфриенко.

В понедельник утром замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России.

Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях», «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.

В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.

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